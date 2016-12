Ultime concert pour l’Ensemble Sagittarius

« C’est bien de terminer trente ans d’existence par une Nativité ». Le jeudi 22 décembre, Michel Laplénie et son ensemble Sagittarius ont fait leurs adieux à la scène et au public en donnant un dernier concert à l’Auditorium de Bordeaux. Ils ont interprété l’Histoire de la Nativité d’Heinrich Schütz, compositeur allemand dont le nom latinisé, « Henricus Sagittarius » a inspiré celui de la formation baroque créée en 1986. « Schütz, c’est mon mentor à moi, il est très présent dans mon univers musical depuis la découverte en 1972 de ses Psaumes de David » expliquait Michel Laplénie le 9 décembre à Bordeaux, à l’occasion du trentième anniversaire de son ensemble. C’est également à l’occasion de cette journée qu’il avait déclaré qu’il prenait officiellement sa retraite, avec toutefois la promesse que « ça ne sera jamais fini », et qu’il y aura « encore quelques concerts » avec d’autres formations.

Michel Laplénie a débuté sa carrière de ténor après des études de violon et d’allemand, langue qu’il a enseigné. C’est sa rencontre avec William Christie qui l’a conduit à consacrer sa carrière au chant, ce dernier l’ayant invité à rejoindre la première équipe des Arts Florissants. Michel Laplénie a également chanté avec l’Ensemble Clément Janequin. Il laisse aujourd’hui derrière lui quelques regrets, notamment celui de n’avoir jamais pu interpréter les Vêpres à la Vierge de Monterverdi. Mais ce sont ses « plus beaux moments musicaux » avec Sagittarius qu’il souhaite retenir, le premier concert à l’Abbaye de Sylvanes (Aveyron) en 1990, et l’interprétation des Psaumes de David à l’Abbaye royale de Fontevraud (Maine-et-Loire), « l’œuvre du maitre absolu de la vocalité allemandeau XVIIe siècle ».

Le dernier concert de Sagittarius sera diffusé sur France Musique le dimanche 25 décembre dans l’émission Sacrée Musique de Benjamin François.

avec AFP