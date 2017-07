Turquie : un chien mélomane fait sensation lors d'un concert de l'Orchestre de chambre de Vienne

L'Orchestre de chambre de Vienne devrait se souvenir longtemps de ce concert. Invité par le festival international d'Izmir à se produire sur la grandiose scène du grand théâtre antique d’Éphèse le 20 juin dernier, les musiciens viennois ont reçu une visite impromptue lors de l’exécution de la Symphonie n°4 en la majeur op.90 de Mendelssohn. Un grand labrador a fait une entrée remarquée sur scène. Il s'est d'abord approché à petits pas du podium tenu ce soir-là par le chef suédois Ola Rudner puis a décidé de s'allonger au pied du premier violon, face au public.

Une prestation qui a déclenché de nombreux applaudissements et rires parmi les spectateurs et qui ne cesse de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Le pianiste turc Fazil Say qui jouait ce soir-là le Concerto pour piano K414 de Mozart a relayé la vidéo dans un tweet en indiquant qu'il s'agissait du « moment le plus mignon de la musique classique ».