Tous à l'Opéra ! reporté aux 24 et 25 octobre 2020

Un report qu'on espère prophétique : Tous à l’Opéra ! qui devait initialement se tenir les 9 et 10 mai derniers vient d’être reprogrammé aux samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020.

A l’occasion de cette 14ème édition, la Réunion des Opéras de France (ROF), invite de nouveau le public le temps d’un week-end. 25 maisons d’opéra ouvriront leurs portes gratuitement dans toute la France. L’événement a pour ambition d’inciter le plus grand nombre à franchir les portes des maisons lyriques. Aussi, de multiples propositions sont-elles offertes, gratuites et accessibles à tous, tout au long de ce week-end dédié : répétitions publiques, concerts, ateliers costumes et maquillages, visite des coulisses…

Cette fois-ci, la manifestation s’inscrira dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Opéra, le World Opera Day, une initiative portée par Opera Europa, Opera America et Ópera Latinoamérica, avec le soutien de l’Unesco. La mezzo-soprano Karine Deshayes reste la marraine de la manifestation française. Elle proposera deux masterclasses avec de jeunes chanteurs du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris : l’une à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille le samedi 24 octobre de 16h à 18h, l’autre à l’Opéra Comique le dimanche 25 octobre de 16h à 18h.

Le reste du programme sera dévoilé sur le site de tous-a-lopera.fr à partir du 24 septembre.