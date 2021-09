Insolite : un chanteur fait sa demande en mariage en pleine représentation de Tosca

Profitant des applaudissements à la fin de la représentation, le chanteur Solomon Howard a surpris sa compagne, la soprano Ailyn Pérez, qui venait d’interpréter la mort tragique de Tosca, en la demandant en mariage sous les applaudissements du théâtre.

« L’évènement » a eu lieu le dimanche 5 septembre, pour la dernière représentation de Tosca de Puccini au San Francisco Opera. Dans la vidéo mise en ligne, on peut voir Solomon Howard s’adresser à la foule pour signaler la présence (et l’accord, apparemment nécessaire) des deux familles dans le public. Il se met ensuite à genou pour passer la bague au doigt d’Ailyn Pérez, déclenchant des applaudissements. Heureusement pour lui, la réponse (qu’on n’entend pas) a dû être positive puisqu’il embrasse la soprano et la soulève dans les airs avant de reprendre les saluts avec le reste des chanteurs.

C’est une réécriture assez osée de l’œuvre de Puccini car ce n’est pas à Cavaradosssi (qui était interprété par Michael Fabiano) que Tosca a dit oui mais à Angelotti, le prisonnier politique dont l’évasion déclenche tout le drame. Un plus petit rôle donc pour la basse Solomon Howard qui est depuis trois ans le compagnon de la soprano, habituée des grandes maisons d’opéra (notamment du Met).

Sans être Sherlock Holmes, Ailyn Pérez avait probablement des soupçons puisqu’elle explique à Fox News avoir choisi la bague quelques jours auparavant mais elle n’imaginait pas que la demande aurait lieu sur scène, dans une intimité toute relative. « Je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer » raconte la soprano pour ABC News avant d’expliquer qu’elle s’imaginait simplement que Solomon Howard allait la prendre dans ses bras. Cette demande était apparemment attendue par les deux familles, très croyantes, puisque la chanteuse a déclaré : « Nous venons de familles très nombreuses, fidèles, croyantes, qui prient et qui avaient hâte que nous retrouvions la paix et cette spiritualité si unique dans laquelle nous nous sentons en sécurité ».

Depuis dimanche, la vidéo de cette déclaration a fait le tour d’internet et les chanteurs ont été invités par différents médias américains pour en raconter tous les détails et montrer la bague à la caméra. Une publicité qui ne doit pas faire oublier qu’il s’agissait là de la prise de rôle d’Ailyn Pérez et de la première série de représentations au San Francisco Opera depuis les débuts de la pandémie.

Pour féliciter en personne la soprano, il faudra cependant attendre février et venir à Paris où elle interprétera Manon de Massenet.