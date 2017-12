Top 10 des pochettes de noël kitsch en musique classique

Ah, les pochettes de musique classique… Lieu des expressions artistiques les plus diverses, et parfois les plus osées… Surtout pour les fêtes de fin d’années. Voici une sélection de pochettes des plus « kitsch » que l’on pourrait trouver sous le sapin, mais que l’on préférera dans le lecteur CD.

1 – Joy to the World, Orchestre de Philadephie, Eugene Ormandy

Eugene Ormandy a été directeur musical de l’Orchestre de Philadelphie pendant 44 ans. Tout ça pour finir dans une boule. Triste.

2- Noëls de tous les temps, Jean-François Lapointe, François Leclerc

Entre le guitariste et le baryton, dort, dort, dort le petit fils

3- The Christmas Album – Noël, Roberto Alagna

Roberto abandonne le brushing pour la barbe, et devient Jésus. CQFD.

4- Noël avec Serge Fontane

La référence au tableau _Nighthawks_ d’Edward Hopper est troublante.

5- Christmas in Vienna II, Dionne Warwick, Placido Domingo

On appréciera le côté “école des fans” sous la neige. Ou pas.

6- Les 16 plus beaux Noëls, Maurice André

La crèche, les illuminations… Maurice pousse le bouchon un peu trop loin.

7- Meilleurs Vœux de Lucien Hetu

Le titre et la description sont à peine lisibles, et se fondent dans le village de noël en arrière-plan. C’est suspect.

8- Noël !

La compil’ des compil’ jusque dans les photos des artistes, récupérées sur leurs albums respectifs et adroitement assemblées sur une pochette hurlante d’harmonie.

9- Christmas with Kiri Te Kanawa

Est-ce la robe de Kiri Te Kanawa qui émane des décorations de noël, ou les décorations de noël qui émanent de la robe de Kiri Te Kanawa ? Le doute m’habite.

10- The Christmas album, Canadian Brass

Vivent les vents, vivent les vents, vivent les vents canadiens !

Bonus – Sidney Bechetjoue noël

Sidney Bechet en père noël, c’est ça la magie des fêtes.

