La jeunesse, « ligne directrice » de la prochaine saison au Théâtre des Champs-Élysées

Michel Franck, le directeur général et artistique du Théâtre des Champs-Élysées, était l'invité de Saskia de Ville, ce vendredi 24 mars. L'occasion de dévoiler en avant-première, la programmation de la saison 2017-2018. Une saison placée sous le signe de la jeunesse, tout en restant « fidèle à l'esprit du théâtre », promet le directeur.

Plus de 200 spectacles pour la saison 2017-2018

Avec plus 200 spectacles entre septembre 2017 et juillet 2018, la saison s'annonce chargée. Alors comment mettre en avant un artiste, une mise en scène en particulier ? «C'est compliqué mais en même temps, c'est ce qui est formidable et magique », explique Michel Franck, « le théâtre des Champs-Élysées, c'est une salle où il y a de tout : de l'opéra scénique, de l'opéra en concert, de la symphonie, du quatuor à cordes, de la danse... donc je présente cette saison avec mon cœur. » Plusieurs grands moments sont attendus, comme Samson et Dalila avec Roberto Alagna ou Pelléas et Mélisande avec Sabine Devieilhe. La danse sera aussi de la partie, avec Le Ballet national du Canada qui donnera un spectacle autour de Nijinski ou encore la compagnie de Benjamin Millepied, L.A Dance Project. Sans oublier la compagnie américaine MOMIX qui présentera pendant les fêtes de fin d'année, une oeuvre mélangeant la danse et le cirque à la technologie multimédia : « Un spectacle multi-genre et très prometteur », selon Michel Franck.

, © AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Et s'il y a un artiste à ne pas manquer au cours de la saison prochaine pour le directeur du théâtre, ce serait Kit Armstrong, pianiste prodige anglo-taïwanais de 25 ans. La jeunesse sera la « ligne directrice » de cette saison. « C'est important de mélanger des artistes confirmés et de très jeunes artistes (...) pour aider les jeunes à apprendre leur métier et à s'intégrer dans une production », explique-t-il. Mais sans oublier les artistes aujourd'hui confirmés qui ont commencé sur cette scène, à l'image du pianiste français Bertrand Chamayou, invité une nouvelle fois la saison prochaine.

Toujours plus près des jeunes

La nouvelle saison du Théâtre des Champs-Élysées promet également toujours plus d'ouverture en direction des jeunes. « Chaque année, on accueille au moins 15 000 enfants lors de spectacles éducatifs », rappelle Michel Franck. Comme pour Le Barbier de Séville de Rossini qui sera proposé en trois versions : une version classique avec des chanteurs confirmés, une autre version jouée par de jeunes artistes qui partageront la scène avec un orchestre réputé. Enfin une troisième version réduite à une heure, pour correspondre à la capacité d'écoute des scolaires.

Le public toujours au rendez-vous

Le directeur espère que la saison prochaine confirmera le succès de la saison en cours : « En terme de spectateurs, on a déjà bouclé le budget de la saison », confie Michel Franck. « L' an dernier déjà, c'était une saison record, on avait dépassé nos prévisions de 10%. Cette année, on va aller encore plus loin. » Et si le public est au rendez-vous, c'est parce que ses goûts sont respectés. « Le programme suit mes envies mais j'ai le respect du lieu, le respect de mes prédécesseurs, du public... ce qui implique de ne pas faire de bouleversements trop rapides », explique Michel Franck. Une ouverture progressive à d'autres répertoires, pour élargir le public tout en le respectant, c'est l’objectif du Théâtre des Champs-Élysées pour la saison 2017-2018.

Les billets seront en vente à partir du 25 mars à 12h, sur le site du théâtre. Pour vous résumer le programme, vous pouvez écouter les conseils du comédien François Morel et de son complice Antoine Sahler.