Superbanco ! Le Jeu des 1 000 euros s’associe à l’Orchestre national de France

Le plus vieux jeu radiophonique de France, le mythique Jeu des 1000 euros continue de se réinventer. Pour la première fois depuis sa création en 1958, l’émission de France Inter propose une thématique 100% musicale avec la présence d’un orchestre symphonique, rien que ça. En effet, l’Orchestre national de France, l’un des deux orchestres de Radio France, accompagnera Nicolas Stoufflet, présentateur du Jeu des 1000 euros, pour jouer des extraits musicaux en rapport avec les questions posées.

L’idée est née des réflexions de Marie Faucher, responsable de la programmation éducative et artistique à l’Orchestre national de France. « Je connais le Jeu des 1000 euros depuis toujours. Je l’écoutais avec mon grand-père. C’est comme si j’étais née avec ! ». C’est la dimension populaire de l’émission qui intéresse Marie Faucher. « Le Jeu des 1000 euros touche un très grand nombre de gens, et tous très différents. C’est exactement ce que nous cherchons à faire avec l’offre artistique de l’Orchestre national de France ». Marie Faucher n’exclut pas de généraliser ce système de quiz en les proposant en avant-concert pour attirer un public toujours plus diversifié.

C’est principalement l’idée de proposer un quiz qui intéresse celle qui est en charge de l’action éducative au National. « En devant répondre à des questions, le public aura une écoute active de la musique. Il s’agit d’une formidable porte d’entrée à la musique classique ». Le Concert du Jeu des 1000 euros débutera par une phase de présélection des candidats pendant 40 minutes. Adultes et jeunes seront munis d’une télécommande et devront répondre à des questions à choix multiples, toutes illustrées par des extraits d’œuvres jouées par l’Orchestre national de France.

Les questions seront divisées en deux catégories : jeunes et adultes, et les deux meilleurs candidats de chaque camp seront sélectionnés pour l’enregistrement du jeu radiophonique. Nicolas Stoufflet, présentateur du Jeu des 1000 euros depuis 2008, se souvient avoir été tout de suite emballé par le projet. « Marie Faucher nous a proposés le concept il y a un an alors que je présentais pour la première fois un concert éducatif à la demande de l’Orchestre national de Lyon à la Part-Dieu. Ce Concert Jeu des 1000 euros représente exactement ce que nous cherchons à faire : apprendre en s’amusant avec une culture générale ouverte à tous ».

, © Radio France

L’équipe du Jeu des 1000 euros a concocté une série de questions pour les présélections, allant du blind test, à la reconnaissance d’un instrument, en passant par des anecdotes sur des compositeurs ou sur des œuvres. « Pour les questions posées lors de la finale, nous respectons le principe du jeu. C’est-à-dire que nous ne poserons que les questions envoyées par les auditeurs. Depuis un an, l’équipe met de côté des questions portant sur la musique et j’ai aussi lancé un appel aux auditeurs il y a quelques mois pour les encourager en ce sens » explique Nicolas Stoufflet.

« L’idée c’est de toujours proposer un quart d’heure d’émission ludique où l'on apprend en s’amusant et en testant ses connaissances » poursuit le présentateur. Il précise d’ailleurs qu’il n’aurait pas forcément le niveau pour répondre à toutes les questions qui seront posées, justifiant d’une culture musicale très standard. Mais que les futurs candidats se rassurent, les questions seront toutes en lien avec les grands tubes de la musique classique.

Ce Concert Jeu des 1000 euros sera surtout l’occasion d’entendre un mariage inédit entre l’Orchestre national de France et le fameux « ding ding ding » du métallophone à quatre lames, mais dont seulement trois notes sont jouées par Yann Pailleret. L’instrument joué en direct à chaque émission sert à mesurer le temps de réponse des candidats. « Le métallophone a tellement été bringuebalé partout en France pour les enregistrements qu’il a souffert et sonne complètement faux, nous a fait remarquer un jour Frédéric Lodéon ! » s’amuse Nicolas Stoufflet.

Les deux émissions, une pour candidats adultes, l’autre pour le jeune public à partir de 8 ans, seront enregistrées le samedi 20 janvier à 17h au Studio 104 de la Maison de la Radio. L’entrée est libre et il suffit simplement de réserver via le site Maison de la Radio. Les deux émissions seront diffusées à l’occasion de la prochaine Fête de la musique en juin 2018.