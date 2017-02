Succès de La Folle Journée de Nantes en Région des Pays de la Loire

C’est sur la Symphonie n°7 de Beethoven interprétée par l’orchestre polonais Sinfonia Varsovia, et la musique traditionnelle mexicaine de l'ensemble Tembembe que la 23e édition de La Folle Journée de Nantes s’est ouverte le mercredi 1er février. Jusqu’à dimanche soir, plus de 280 représentations seront données autour du thème « Le Rythme des peuples », avec la danse mise à l’honneur.

Mais avant ce marathon musical, se tenait du 27 au 29 janvier la 15e édition de la Folle Journée en Région des Pays de la Loire. De nombreux concerts, avec des artistes venus du monde entier, et plusieurs actions culturelles étaient ainsi proposés dans 10 villes partenaires de l’évènement : Saint-Nazaire, Cholet, Saumur, Fontevraud, Laval, La Flèche, Sablé-sur-Sarthe, La Riche-sur-Yon, Challans et Fontenay-le-Comte. Et selon les organisateurs, la manifestation a conquis le public, avec plus de 60 000 entrées enregistrées et un record de 7 500 places vendues à Laval.

Laurence Garnier, vice-présidente de la Région des Pays de la Loire, explique que « la clef de ce succès tient à la spécificité même de ce projet : l’excellence accessible au plus grand nombre grâce à une politique tarifaire particulièrement attractive, et un thème renouvelé chaque année grâce à la créativité de la direction artistique de René Martin ».

Partenaire de la Folle Journée, France Musique se délocalisera et sera en direct de Nantes du vendredi 3 au samedi 4 février, pour vous faire vivre la manifestation de l’intérieur :