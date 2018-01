Steven Spielberg va réaliser un remake de West Side Story

A 71 ans, Steven Spielberg s'apprête à réaliser son premier film musical, et pas n'importe lequel puisque le réalisateur américain s'attaque au remake de West Side Story. La comédie musicale de Leonard Bernstein (musique), Stephen Sondheim (paroles) et Arthur Laurents (livret) créée en 1957 a déjà été adaptée au cinéma en 1961. Le film réalisé par Robert Wise et chorégraphié par Jerome Robbins avait été récompensé par 10 Oscars et avait surtout marqué toute une génération.

à réécouter émission 42e rue Cabaret 42e rue West Side Story

On ne sait pas encore si Steven Spielberg souhaite transposer l'action de West Side Story à notre époque mais il souhaite que les acteurs puissent coller avec la réalité de leurs rôles. Dans l'annonce du casting pour les rôles principaux, il est précisé que les candidats doivent être âgés de 15 à 25 ans, d'origine hispaniques et savoir parler espagnol. La directrice du casting précise également que tout le monde peut s'y présenter, pas besoin d'être acteurs.

Steven Spielberg collaborera avec le scénariste et dramaturge américain Tony Kushner qui est chargé de l'adaptation. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur les films Lincoln et Munich. Le cinéaste se lance pour la première fois dans la réalisation d'une comédie musicale pour le grand écran, s'inscrivant dans une période où le genre est à la mode, avec La Belle et la Bête, La La Land et The Greatest Showman, qui se sont tous trois glissés parmi les dix meilleures recettes de l'histoire pour des films musicaux en Amérique du Nord.

à lire aussi article Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… West Side Story

Avec AFP