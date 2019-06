Stéphane Lissner prolongé à l'Opéra national de Paris ?

Nouveau rebondissement dans la succession au trône ? Alors que depuis six mois, le nouveau directeur de l'Opéra national de Paris doit être annoncé d'un jour à l'autre, Le Figaro suggère dans son édition du 28 juin que Stéphane Lissner conserverait les clefs de la maison après la fin de son mandat, en 2021.

Selon la journaliste Ariane Bavelier, l'actuel directeur serait prolongé d'un an et un directeur « préfigurateur », en la personne d'Alexander Neef, devrait l'accompagner en attendant de lui succéder dans trois ans. Ce dernier, actuellement en poste à Toronto, faisait partie de la liste des candidats retenus par le comité d'audition en mars dernier. Les noms d'Olivier Mantei (Opéra-Comique), Peter de Caluwe (Théâtre de la Monnaie) et de Dominique Meyer (Staatsoper de Vienne, mais pressenti depuis pour reprendre la Scala) étaient également évoqués.