Stéphane Degout et le Palazzetto Bru Zane récompensés aux International Opera Awards

Cette année encore, les International Opera Awards ont récompensé artistes, maisons lyriques, enregistrements et organisations au cours d’une cérémonie qui se tenait à Londres. Le baryton Stéphane Degout a reçu le prix du meilleur enregistrement solo pour son disque Enfers (Harmonia Mundi). Le prix spécial de la philanthropie a été décerné à Nicole Bru et à la Fondation Bru pour la création et le développement du Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique. Fondé en 2009, ce centre va célébrer ses 10 ans avec plusieurs concerts, à Venise et à Paris à partir de l’automne 2019.

La mezzo-soprano Marina Viotti, née en Suisse et qui a grandi en France, a été distinguée meilleure jeune chanteuse.

Le Palmarès

Chorus : Bolshoi Opera

Conductor : Marc Albrecht

Designer : Rebecca Ringst

Director : Katie Mitchell

Education & Outreach : Umculo

Female Singer : Asmik Grigorian

Festival : Janáček Brno Festival

Leadership : Institute Waldemar Dąbrowski

Lifetime Achievement : Leontyne Price

Male Singer : Charles Castronovo

Young Singer : Marina Viotti

New Production : Janáček, From the House of the Dead, d. Krzysztof Warlikowski (Royal Opera House)

Newcomer : Maxim Emelyanychev

Opera Company : Opera Vlaanderen

Opera Orchestra : Royal Opera House

Philanthropy : Fondation Bru

Readers' Award (Opera Magazine) : Sonya Yoncheva

Recording (Complete Opera) : Rossini, Semiramide (Opera Rara)

Recording (Solo Recital) : Stéphane Degout, Enfers (Harmonia Mundi)

Rediscovered Work : Hasse, Artaserse (Pinchgut Opera)

World Premiere : Kurtág, Fin de partie (Teatro alla Scala)

