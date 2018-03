Steven Spielberg songerait à réaliser un biopic sur Leonard Bernstein

En janvier 2018, on apprenait que Steven Spielberg recherchait des acteurs pour un remake de la comédie musicale West Side Story. Et selon le site américain Variety, le réalisateur aurait un autre projet en tête. Il aurait organisé une réunion secrète pour évoquer l'idée d'un film sur la vie de Leonard Bernstein, à qui l’on doit, justement, la partition de West Side Story.

On ne sait pas qui a participé à cette réunion, ajoute le média. On ne sait pas non plus si le projet d’un West Side Story revisité est annulé au profit d’un biopic sur Leonard Bernstein, ou si les deux projets vont coexister. Ils ne devraient cependant pas aboutir avant quelques temps car Steven Spielberg, qui a terminé le tournage de Ready Player One, doit ensuite se pencher sur Indiana Jones 5.

Leonard Bernstein est en tout cas au centre de l’attention en cette année 2018 qui marque son centenaire. Le compositeur, chef d’orchestre et pianiste américain aurait en effet eu 100 ans le 25 août.