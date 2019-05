Spielberg fait appel à Gustavo Dudamel pour son remake de West Side Story

Une partition mythique pour un film très attendu. C’est ce qui attend le chef vénézuélien Gustavo Dudamel qui a été choisi par Steven Spielberg pour diriger la bande-originale de son remake de West Side Story. La partition signée Leonard Bernstein sera arrangée par David Newman.

« Trouver une équipe qui possède le talent et l’expérience pour honorer la partition originale, tout en apportant un nouveau regard sur cette œuvre, représentait un immense défi », a déclaré le réalisateur dans un communiqué. Il ajoute : « Je suis confiant et je me sens privilégié et chanceux d’avoir de tels partenaires dans cette aventure ».

De son côté, Gustavo Dudamel, directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, a également réagi : « Lorsque l'on vous demande de collaborer avec le plus grand réalisateur de tous les temps, pour l’une des plus grandes comédies musicales jamais écrites, en dirigeant une partition composée par l’un de vos héros, tout d’abord vous retenez votre souffle et vous vous demandez : Est-ce que tout ça est bien réel ? Ensuite vous réalisez, et vous répondez, humblement mais rapidement : Oui, merci ».

Le tournage devrait démarrer en juin 2019. Sortie prévue en décembre 2020.

