The Sound of Music, My Girl et Le Freak font leur entrée au Registre national des enregistrements des Etats-Unis

C’est une tradition depuis 2002 : chaque année, la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis publie la liste des œuvres nouvellement inscrites au Registre national des enregistrements, un fond sonore ayant pour objectif la promotion et la préservation du patrimoine musical américain.

Pour la période 2017, la sélection du comité consultatif réuni par le Congrès est à l’image de sa collection : variée. Ont ainsi rejoint le Registre national américain : The Sound of Music, la célèbre comédie-musicale composée par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, la chanson My Girl du groupe The Temptations, le dansant Rock around the Clock de Bill Haley & His Comets, l’enregistrement des concertos pour violoncelle de Christopher Rouse, Leon Kirchner et Richard Danielpour par Yo-Yo Ma (Sony Classical, 1996), ou encore le très disco album The Freak du groupe Chic.

Selon le New York Times, la collection du Registre national atteint désormais 500 œuvres, parmi lesquelles on trouve par exemple What’d I Say de Ray Charles, Strange Fruit de Billie Holliday, Roll Over Beethoven de Chuck Berry, ou l’enregistrement de l’opéra Tristan et Isolde de Richard Wagner au Metropolitan Opera en 1935.