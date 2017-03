Sortez classique : que faire le week-end du 4 et 5 mars ?

Concert-promenade au Musée de la Musique à Paris

Qu’est-ce que c’est ?

A l’occasion d’un week-end consacré à Mozart, la Philharmonie de Paris invite les élèves instrumentistes et chanteurs du Conservatoire de Paris à se produire au Musée de la musique.Mini-concerts et atelier musical sont au programme à intervalles réguliers tout l’après-midi.

Pourquoi y aller ?

C’est l’opportunité de découvrir le Musée de la musique autrement et d’écouter la musique autrement. Vous pouvez déambuler dans le musée à votre guise et écouter les mini-concerts au fil de votre promenade à la découverte des instruments et des objets d’art qui composent la collection. Une découverte pour petits et grands.

Informations pratiques :

Musée de la Musique

Elèves du Conservatoire de Paris

Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Dimanche 5 mars à 14h30

Tarif : 7€ (entrée du musée incluse)

(Recommandé par Bénédicte Robin)

Tistou les pouces verts, à l’Opéra de Rouen

Qu’est-ce que c’est ?

Un opéra d’Henri Sauguet, écrit et composé en 1981 d’après le roman du même nom de Maurice Druon. Tistou est un petit garçon aux ‘pouces verts’ : il peut faire pousser des fleurs où bon lui semble, rendre la ville plus belle, et construire une échelle fleurie jusqu’au ciel.

Pourquoi y aller ?

Drôle et poétique, Tistou est un opéra à voir en famille. Mais pas seulement, Henri Sauguet a imaginé une oeuvre participative, le public est appelé à chanter à plusieurs reprises sous la direction du chef. C’est donc l’occasion d’assister à un opéra autrement et, pour cela, tout a été prévu : CDs et livrets d’apprentissage sont disponibles depuis octobre.

Informations pratiques :

Tistou les pouces verts

Opéra de Rouen Normandie

Direction : Paul-Emmanuel Thomas

Mise en scène : Gilles Rico

Durée : 1h10 sans entracte

Tarifs : de 10 à 21 €

(Recommandé par Nathalie Moller)

Du violon baroque au violon moderne, à Marseille

Qu’est-ce que c’est ?

Le Festival Mars en Baroque (Marseille) consacre, samedi 4 mars, une journée aux différences entre violon baroque et violon moderne. L’après-midi, une conférence questionne la place du violon baroque “ancêtre ou instrument à part entière”, et, à 19h, le violoniste Francesco D’Orazio propose un concert “De Bach à Berio” au cours duquel il passera d’un violon baroque à un violon moderne.

Pourquoi y aller ?

De la théorie à la pratique : la méthode choisie par le Festival Mars en baroque pour comprendre et entendre l’évolution du violon est passionnante. A la conférence (gratuite) “musicalement illustrée” d’Odile Edouard et Freddy Eichelberger répondent d’abord des élèves de conservatoire (CNRR de Marseille pour le violon moderne, CNSMD de Lyon pour le violon baroque) puis un violoniste confirmé, Francesco D’Orazio, pour balayer l’étendue de la question.

Informations pratiques :



Samedi 4 mars, Mars en Baroque (Marseille) :

14h : conférence “le violon baroque : ancêtre ou instrument à part entière ?” (gratuit)

16h : le violon baroque et moderne, audition des élèves du CNRR de Marseille et du CNSMD de Lyon (gratuit)

19h : “De Bach à Berio”, concert de Francesco D’Orazio (tarif unique : 12€)

(Recommandé par Guillaume Decalf)

Concert en balade (et dégustation de vin) à Bordeaux

Qu’est-ce que c’est ?

Une balade musicale autour des ballets russes avec des formations solistes de l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine et quelques artistes invités. Au programme : Stravinski, Prokofiev, Chostakovitch...

Pourquoi y aller ?

Pour changer de l’ambiance concert du soir puisque cette balade est proposée le dimanche matin, à 11h. Et pour profiter d’une dégustation de millésimes à la fin de la balade musicale !

Informations pratiques :

Concert en balade “Autour des ballets russes”

Avec l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine

Au Grand Théâtre de Bordeaux,

Place de la Comédie

Dimanche 5 mars à 11h

Tarifs : 10€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

L’Orfeo de Rossi par l’Ensemble Pygmalion à Versaille

Qu’est-ce que c’est ?

L’Orfeo de Luigi Rossi, par l’Ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon et mis en scène par Jetske Mijnssen au Musée National du Château de Versaille.

Pourquoi y aller ?

Présentée à l’Opéra de Lorraine, cette production de l’Orfeo a ravi le public et les critiques qui n’ont cessé de vanter la richesse de sa musique, la qualité de l’Ensemble Pygmalion, ainsi que la beauté et la sobriété de la mise en scène de Jetske Mijnssen. Déjà un incontournable.

_Informations pratiques :

_L’Orfeo de Rossi

Choeur et Orchestre de l’Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

Avec Judith van Wanroij (Orfeo) et Francesca Aspromonte (Euridice)

Mise en scène : Jetske Mijnssen

Opéra royal de Versailles

Le 3 mars à 20h et le 4 mars à 19h

De 42€ à 150€

(Recommandé par Sofia Anastasio)