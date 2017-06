Sortez classique : que faire le week-end du 3 et 4 juin ?

Dracula par Le Balcon

Qu’est-ce que c’est ?

L’ensemble Le Balcon dirigé par Maxime Pascal investit le théâtre de l’Athénée pour un spectacle autour de deux oeuvres : Déserts d’Edgard Varèse et une nouvelle version de Dracula de Pierre Henry.

Pourquoi y aller ?

Pour les projets fous (et souvent réussis) du Balcon. Une sorte de mélange entre tous les styles (de Varèse à Pierre Henry en passant par Wagner) avec l’aide de différentes techniques comme l’utilisation d’instruments ‘classiques’ combinée au numérique, à la vidéo et à la sonorisation.

Informations pratiques :

Dracula par Le Balcon au théâtre de l’Athénée

Square de l’Opéra Louis-jouvet 7, rue Boudreau à Paris

Le 2 et 3 juin à 20h

Tarif : de 8€ à 31€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Le Festival ManiFeste pour les 40 ans de l’Ircam

Qu’est-ce que c’est ?

Coup d’envoi d’un cycle d'événements qui dure jusqu’au 1er juillet, ce week-end célèbre les 40 ans de l’Ircam, institut dédié créé par Pierre Boulez en 1977. À cette occasion sont organisés neuf événements (concert, performance, atelier, conférence…) dont six gratuits, au Centre Pompidou et au Centquatre, et avec pour mot d’ordre “Le Regard musicien”.

Pourquoi y aller ?

Parce que c’est l’occasion de voir ce qui se passe dans les studios souterrains de l’Ircam (situé place Igor Stravinsky, juste à côté de Beaubourg) et dans la tête de ses chercheurs et compositeurs. Parce que ce n’est pas tous les jours qu’on peut déambuler dans un brouillard sculpté au son de cors des Alpes (la performance/spectacle Piazza de Fujiko Nakaya, Stephen O’Malley et Peter Rehberg).

Informations pratiques :

Festival ManiFeste 2017 à l’Ircam (1, place Igor-Stravinsky) et au Centquatre (104, rue d’Aubervilliers) à Paris

Du jeudi 2 au dimanche 4 juin

Tarifs variables.

(Recommandé par Alice Boccara)

Requiem de Mozart à Lyon

Qu’est-ce que c’est ?

Une tarte à la crème. Le Requiem de Mozart est (un peu) une tarte à la crème pour les musiciens : tellement connu, tellement joué, ce chef d’oeuvre exige de faire table rase du passé pour constamment le réinventer. Comment y résister ?

Pourquoi y aller ?

Pour la baguette qui dirigera ce Requiem, celle du chef Ton Koopman. Le Néerlandais est un grand habitué de l’oeuvre du divin Mozart, qu’il a dirigé à de nombreuses occasions. A la tête de l’Orchestre national de Lyon, le chef aura notamment à ses côtés la très mozartienne soprano Sylvia Schwartz.

Informations pratiques :

Requiem de Mozart, auditorium de Lyon, samedi 3 juin à 18h

Orchestre national de Lyon, direction Ton Koopman

Avec Sylvia Schwartz, Peter de Groot, Ariel Hernandez, Jasper Schweppe

Tarif : de 26 à 58 euros

(Recommandé par Guillaume Decalf)

Phaéton de Lully à Versailles

Qu’est-ce que c’est ?

Un opéra baroque (ou plutôt une tragédie en musique) de Jean-Baptiste Lully. Mis en scène par Benjamin Lazar et interprété par une pléthore de belles voix (Mathias Vidal, Cyril Auvity, Léa Trommenschlager…) avec les musiciens du Poème Harmonique, et sous la direction de Vincent Dumestre.

Pourquoi y aller ?

D’abord vis-à-vis de l’histoire : Phaéton a été créé en 1683 à…. Versailles ! On vient donc découvrir cet opéra dans le lieu même où le Roi-Soleil venait l’écouter, et l’apprécier. Car c’était une de ses oeuvres préférées (Phaéton réserve en effet quelques uns des plus beaux passages de choeurs de Lully).

Informations pratiques :

Phaéton de Jean-Baptiste Lully

Opéra Royal de Versailles

Samedi 2 juin à 19h et dimanche 3 juin à 15h

Tarif : de 38 à 140€

(Recommandé par Nathalie Moller)

Week-end amateur à la Philharmonie de Paris

Qu’est ce que c’est ?

Pendant tout un weekend, la Philharmonie célèbre et met en avant les pratiques musicales amateurs avec notamment, un concert Welcome to Broadway dédié aux airs de comédies musicales, un programme “Chants Slaves” et un concert participatif qui vous proposer d’entonner Le Messie d’Haendel.

Pourquoi y aller ?

Parce que c’est vous qui pourriez être sur scène ! Ce weekend propose un programme très varié, qui mêle West Side Story, Borodine, ou encore Le Messie d’Haendel. Et que ce soit les Choeurs d'entreprise, les Choeurs d'adultes amateurs, et les Choeurs et orchestres des grandes écoles, tous sont réunis par la même passion, de quoi faire naître des vocations !

Informations pratiques :

Week-end amateur à la Philharmonie de Paris

Welcome to Broadway, le 2 juin à 14h30 - Orchestre national d'Île-de-France - Chœurs d'adultes amateurs

Chants Slaves, le 2 juin à 20h30 - Choeurs et orchestres des Grandes Ecoles

Sing Along, concert participatif le 3 juin à 16h30 - Choeur de la Radio Berlinoise

De 8€ à 20€

(Recommandé par Sofia Anastasio)