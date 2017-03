Sortez classique : que faire le week-end du 25 et 26 mars ?

Lars Danielsson Quartet - Liberetto II à Bagneux

Qu’est-ce que c’est ?

Le contrebassiste (et violoncelliste) suédois Lars Danielsson interprète son très bel album Liberetto II, accompagné de John Parricelli à la guitare, Grégory Privat au piano et l’ancien batteur du trio E.S.T, Magnus Oström.

Pourquoi y aller ?

Pour apprécier les compositions de ce Liberetto qui mêlent le jazz la pop et le folklore scandinave. Hommage à la musique de chambre, cet album très élégant nous offre de jolies mélodies qui nous transportent dans l’univers apaisant des pays nordiques.

Informations pratiques :

Liberetto II

Avec Lars Danielsson, John Parricelli, Grégory Privat et Magnus Oström

Théâtre Victor Hugo à Bagneux

Samedi 25 mars à 20h30

De 7€60 à 28€10

(recommandé par Sofia Anastasio)

I Capuleti e i Montecchi de Bellini à Marseille

Qu’est-ce que c’est ?

L’opéra I Capuleti e i Montecchi (Les Capulets et les Montaigus) de Vincenzo Bellini donné à l’Opéra de Marseille. Un Roméo et Juliette mis en musique et dirigé à cette occasion par Fabrizio Maria Carminati sur une mise en scène de Nadine Duffaut.

Pourquoi y aller ?

Pour le casting prometteur avec notamment Karine Deshayes en Roméo et Patrizia Ciofi en Juliette, mais aussi Nicolas Courjal dans le rôle de Lorenzo. Cette version est une coproduction avec l’Opéra Grand Avignon et le grand théâtre de Tours.

Informations pratiques :

I Capuleti e i Montecchi de Bellini

Dimanche 26 mars à 14h30



Opéra de Marseille

Avec le choeur et l’orchestre de l’opéra de Marseille

Tarifs : de 25€ à 80€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Genesis II - Jeunes chorégraphes à Strasbourg

Qu’est-ce que c’est ?

Une carte blanche donnée aux jeunes danseurs du Ballet de l’Opéra National du Rhin : le temps d’un spectacle, ils proposent leurs propres chorégraphies.

Pourquoi y aller ?

C’est l’occasion de découvrir les nouveaux talents de la danse, mais pas seulement : le spectacle promet d’être varié, puisqu’on y verra autant de chorégraphies que de danseurs.

Informations pratiques :

Genesis II - Jeunes chorégraphes

Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg

Samedi 25 mars à 20h00 et Dimanche 26 mars à 15h

Durée : environ 1h30

25 € (tarif plein) ; 8€ (tarif jeune)

(recommandé par Nathalie Moller)

Votez pour moi ! (Metz)

Qu’est ce que c’est ?

L’Arsenal de Metz propose Votez pour moi !, un florilège d’airs d’opérettes et de chansons ayant pour thème la politique. Produit par le Palazzetto Bru Zane, le programme rassemble Offenbach, Saint-Saëns, ou encore Aristide Bruant et des titres aux noms évocateurs : Duo de la Politique, Couplet du diplomate ou encore Citoyens, aimons-nous !

Pourquoi y aller ?

En ces temps de campagne présidentielle, prendre un petit peu de recul avec beaucoup de légèreté ne peut guère faire de mal ! Manipulation, mensonge, le XIXe siècle voit la musique s’emparer du politique et tour à tour faire propagande (Plus d’patrons !), protester (les Complots), ou encore calomnier (Un Bal chez le Ministre). Toute ressemblance avec notre monde actuel ne serait, bien sûr, que fortuite…

_Informations pratiques :

Votez pour moi ! récital de chansons politiques[

Arsenal de Metz, samedi 25 mars à 20h](http://arsenal-metz.fr/fr/musique/votez-pour-moi-d.html)

Avec lara Neumann, Ingrid Perruche, Arnaud Marzorati

Tarifs : de 10 à 30 euros

(Recommandé par Guillaume Decalf)

Birdman en ciné-concert à Paris

Qu’est-ce que c’est ?

Dans son week-end spécial Regards d’Amérique, la Philharmonie présente une version ciné-concert de Birdman du réalisateur mexicain Alejandro G. Inarritu, oscar du meilleur film 2015. Le batteur Antonio Sanchez a composé une bande originale à l’intensité folle et exclusivement pour batterie.

Pourquoi y aller ?

En plus de voir ou revoir l’excellent film brillamment interprété par Michael Keaton, l’expérience proposée par Birdman en ciné-concert promet d’être jouissive. Rarement bande originale, aussi atypique soit-elle, n’aura aussi bien fonctionné avec un film. Un long-plan séquence ultra rythmé, à la limite de la folie furieuse et merveilleusement souligné par la nervosité de la batterie d’Antonio Sanchez. Interprétant lui-même sa partition en live, le batteur nous plongera en immersion totale dans ce film haletant.

Informations pratiques :



Birdman en ciné concert

Un film d’Alejandro G. Inarritu

Bande originale composée et interprétée par Antonio Sanchez

Salle des concerts de la Cité de la musique

Samedi 25 et dimanche 26 mars, 18h

Tarifs de 20€ à 25€

(Recommandé par Victor Tribot Laspière)