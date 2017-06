Sortez classique : que faire le week-end du 24 et 25 juin ?

Opéra participatif à Clermont-Ferrand

Qu’est-ce que c’est ?

Une production adaptée de L’Enlèvement au sérail de Mozart pour venir en famille à l’opéra. Le concert est participatif et il n’est pas trop tard pour se mettre aux ateliers de préparation.

Pourquoi y aller ?

Pour découvrir un opéra, peut-être pour la première fois, et y emmener ses enfants. Et pour la qualité de la production avec l’orchestre d’Auvergne dirigé par Adrien Peruchon.

Informations pratiques :

L’enlèvement au sérail de Mozart - opéra participatif

A l’Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand

Samedi 24 juin à 17h30 et dimanche 25 juin à 15h30

Tarifs : de 14€ à 40€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Un peu de lecture (en ligne) pour le weekend

Qu’est-ce que c’est ?

Épuisé par la canicule, on profite de l'accalmie pour se détendre, sortir un peu, et donc pour lire. On commence par une lecture en ligne, écouteurs sur les oreilles : Requiem pour les compositeurs, sur le site Bonne Continuation. Un petit article pour franchir la porte vers l’univers fascinant de la composition par ordinateur, avec en bonus deux tests pour faire le tri entre composition humaine et spéculation musicale informatique.

On complète avec un peu d’auto-promotion, parce que le projet est vraiment passionnant : il faut lire le reportage en trois parties de Dominique Boutel sur El Sistema en Grèce. Portraits des acteurs du projet, description des cours de musique dans les camps de réfugiés et récit touchant du concert donné par Joyce DiDonato : un carnet de voyage à ne pas manquer.

Les (bons) liens :

Requiem pour les compositeurs, bonne-continuation.com

Artistes, ONG, volontaires, conservatoires… Qui est derrière El Sistema Greece ?

El Sistema Greece : un espoir pour les enfants des camps de réfugiés

Joyce DiDonato en concert auprès des réfugiés en Grèce

(Recommandé par Guillaume Decalf)

Angelin Preljocaj et Steven Cohen au Festival Montpellier Danse

Qu’est-ce que c’est ?

Ce weekend, dans le cadre du Festival Montpellier Danse, Angelin Preljocaj présente le programme Les Pièces de New York qui réunit deux ballets commandés par le New York City Ballet, et l’artiste sud-africain Steven Cohen nous propose une nouvelle performance en création.

Pourquoi y aller ?

D’un côté, l’élégance des chorégraphies de Preljocaj, qui explorent, sur des airs de John Cage et de Vivaldi, l’histoire américaine, les procès de Salem et l’immigration. Et de l’autre, l'extravagance de l’artiste hybride qu’est Steven Cohen, qui ne cesse de questionner la religion et l’homosexualité au travers de ses performances sulfureuses et fantasques.

Informations pratiques :

Festival Montpellier Danse

Les Pièces de New York d’Angelin Preljocaj avec le Ballet Preljocaj

Vendredi 23 et samedi 24 juin à 20h

Opéra Berlioz / Le Corum

De 5€ à 38€

Put your heart under your feet… and walk de Steven Cohen

Samedi 24 juin à 20h

Château de Grammont

De 5€ à 22€

(recommandés par Sofia Anastasio)

Viva la Mamma ! à l’Opéra de Lyon

Qu’est-ce que c’est ?

Cet opéra de Gaetano Donizzetti situe son action pendant une répétition… d’opéra. Oeuvre pleine de fantaisie et d’humour, Viva la Mamma ! raconte l’histoire d’une mamma italienne qui s’incruste à une répétition de sa fille pour décrocher le rôle de sa vie - celui du castrat.

Pourquoi y aller ?

Pour découvrir une oeuvre très rarement jouée et pourtant si juste sur le monde de l’opéra et les caprices de ses divas.

Informations pratiques :

Viva la Mamma ! de Gaetano Donizetti

Du 22 juin au 8 juillet

Samedi 24 juin à 20h

A l’Opéra de Lyon

De 12 à 94€

(Recommandé par Alice Boccara)

Statea - Vanessa Wagner et Murcof à l’Abbaye de Noirlac

Qu’est-ce que c’est ?

La pianiste Vanessa Wagner s’allie au musicien électro Murcof pour célébrer la minimalisme. La musique acoustique augmentée et renforcée par la subtile musique électronique.

Pourquoi y aller ?

Parce que la rencontre d’une pianiste classique et d’un musicien électro est forcément intéressante. Le duo revisite Arvo Pärt, Ligeti, John Adams ou Morton Feldman et crée une musique délicate et onirique. Le tout placé dans la splendide Abbaye de Noirlac.

Informations pratiques :

Statea - Vanessa Wagner et Murcof

Samedi 24 juin à 18h

Abbaye de Noirlac (Cher)

10€

(Recommandé par Victor Tribot Laspière)

Paris Jazz Festival (Weekend #2)

Qu’est-ce que c’est ?

Un des grands rendez-vous jazz de l’été ! Depuis 1994, le Paris Jazz Festival rassemble au parc floral du Bois de Vincennes mélomanes et artistes du monde entier.

Pourquoi y aller ?

Pour la thématique de ce deuxième week-end : le beat. Le beat, ce n’est pas simplement un rythme. C’est un battement, le battement de coeur des artistes et de la musique jazz. Et pour bien l’entendre, le mieux est encore de venir le voir…

_Informations pratiques :

_Paris Jazz Festival

Par Floral de Paris

Weekend #2 : samedi 24 et dimanche 25 juin

Entrée du parc : 2€50

Concerts gratuits.

(Recommandé par Nathalie Moller)