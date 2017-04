Sortez classique : que faire le week-end du 15 et 16 avril ?

Festival Présences électronique au Centquatre

Qu’est-ce que c’est ?

Organisé par l’INA GRM (Groupe de recherches musicales) et co-produit par Radio France et le Centquatre, le festival Présences électronique est la déclinaison électronique/électroacoustique du festival Présences.

Pourquoi y aller ?

Pour explorer et expérimenter de nouveaux territoires musicaux, présentés par plusieurs générations d’artistes de la scène électronique et électroacoustique. Le festival nous permet de partir à la découverte de sons étonnants, inattendus, et de se laisser aller à de nouvelles émotions.

Informations pratiques

Festival Présences électronique

Les 14, 15 et 16 avril 2017

Au Centquatre à Paris

Gratuit (retrait des places 1h avant le concert)

(Recommandé par Sofia Anastasio)

Jamaica Jamaica! à la Philharmonie de Paris

Qu’est-ce que c’est ?

L’exposition Jamaica Jamaica! De Marley aux deejays, imaginée par Sébastien Carayol pour la Philharmonie de Paris, et qui retrace l’histoire musicale de la Jamaïque.

Pourquoi y aller ?

Car le patrimoine musical de cette petite île des Caraïbes ne se résume pas au reggae de Bob Marley. La Jamaïque est aussi la terre d'origine du ska, du dub, du mento et du burru : autant de musiques que Sébastien Carayol vous invite à découvrir à travers des films, des photos, des instruments et la reconstitution de mythiques studios d’enregistrement.

Informations pratiques

Jamaica Jamaica!

Du mardi 4 avril au dimanche 13 août 2017 (fermée les lundis)

Philharmonie de Paris - Espace d’exposition

10€ en tarif plein et 8€ en tarif réduit

(Recommandé par Nathalie Moller)

The knights au festival de Pâques

Qu’est-ce que c’est ?

L’ensemble new-yorkais The Knights, dirigé par Eric Jacobsen, jouent des œuvres de Bach, Stravinsky, Schnittke et Reich dans la Cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence.

Pourquoi y aller ?

En résidence à Aix pour le festival de Pâques, créé par le violoniste Renaud Capuçon, l’ensemble The Knights propose un programme éclectique, de Bach à Reich dans une mélange de musiques sacrées et musiques ‘modernes’.

Informations pratiques

The Knights au festival de Pâques

Cathédrale Saint-Sauveur

Aix-en-Provence

Dimanche 16 avril à 16h

Entrée libre sur réservation

(Recommandé par Aliette de Laleu)