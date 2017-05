Sortez classique : que faire le week-end du 13 et 14 mai ?

Camille Thomas et l’orchestre de Picardie

Qu’est-ce que c’est ?

A Lille, un concert symphonique avec la jeune violoncelliste Camille Thomas accompagnée par l’orchestre de Picardie dirigé par le Néerlandais Arie van Beek.

Pourquoi y aller ?

Invitée dans les plus grandes salles, Camille Thomas est une artiste incontournable de sa génération. Et le programme présenté promet de passer un bon moment : de la Symphonie classique de Prokofiev à la Symphonie n°4 de Beethoven, en passant par les Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski aux Huit miniatures de Stravinski.

Informations pratiques

Camille Thomas et l’orchestre de Picardie

Nouveau Siècle de Lille

17, place Pierre Mendès France

Samedi 13 mai 2017 à 18h30

Réservations : 03 20 12 82 40

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Le Quatuor Volta à Emerainville (Seine-et-Marne)

Qu’est-ce que c’est ?

Le Quatuor Volta, quatre musiciens issus du collectif international et innovant Artie’s, pour interpréter des œuvres de musique de chambre de Mozart, Debussy et Schubert.

Pourquoi y aller ?

Pour l’originalité et l’esprit d'initiative du collectif Artie’s, pour découvrir ou réentendre des œuvres de musique de chambre (répertoire injustement méconnu) et parce que Emerainville et sa jolie église sont facilement accessibles depuis Paris, en voiture comme en transports en commun !

Informations pratiques

Le Quatuor Volta interprète Mozart, Schubert et Debussy

Dimanche 14 mai à 11h

Eglise Saint-Eloi-du-Bourg à Emerainville

Entrée libre

(Recommandé par Nathalie Moller)

Pelléas et Mélisande au Théâtre des Champs-Elysées

Qu’est-ce que c’est ?

Le Théâtre des Champs-Elysées monte Pelléas et Mélisande, chef-d’oeuvre de Claude Debussy sur une pièce du poète Maurice Maeterlinck, dans une mise en scène d’Eric Ruf, de la Comédie Française, avec Patricia Petibon dans le rôle de Mélisande et Jean-Sébastien Bou en Pelléas.

Pourquoi y aller ?

C’est la première fois qu’Eric Ruf, sociétaire et aujourd’hui administrateur général de la Comédie Française, s’attaque à la mise en scène d’un opéra, après s’être essayé à quelques reprises aux décors et à la scénographie. Il plonge ici le spectateur dans une atmosphère sombre, ténébreuse, à la recherche de la lumière dans la voix - somptueuse - de Patricia Petibon.

Informations pratiques :

Pelléas et Mélisande, opéra de Claude Debussy

Samedi 13 mai à 19h30 au Théâtre des Champs Elysées

Orchestre national de France sous la direction de Louis Langrée

Avec Patricia Petibon, Jean-Sébastien Bou, Kyle Ketelsen…

Mise en scène d’Eric Ruf

Tarifs : de 5 à 145 euros

Durée : 3h environ

(Recommandé par Guillaume Decalf)