Sortez classique : que faire le week-end du 11 et 12 mars ?

Le Couronnement de Poppée à l’Opéra de Vichy

Qu'est-ce que c'est ?

Dans le cadre de son Festival « Mémoires », l’Opéra de Lyon fait revivre la mise en scène du Couronnement de Poppée de Monteverdi que Klaus Michael Grüber avait proposé en 1999 au Festival d’Aix-en-Provence.

Pourquoi y aller ?

C’est l’occasion de vivre ou revivre une mise en scène du célèbre metteur en scène de théâtre allemand disparu en 2008. C’est aussi l’occasion de découvrir l’Opéra de Vichy, car même si c’est une production de l’Opéra de Lyon, elle est délocalisée dans la ville thermale pour montrer la complicité qui doit unir désormais les deux salles au sein de la nouvelle grande région Auvergne-Rhônes-Alpes.

Informations pratiques :

Le Couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi

Mise en scène : Klaus Michael Grüber recrée par Ellen Hammer

Orchestre Les Nouveaux Caractères dirigé par Sébastien d’Hérin avec les solistes du studio de l’Opéra de Lyon.

Samedi 11 mars à 20h, Opéra de Vichy

Tarifs de 10 à 52 euros.

(Recommandé par Bénédicte Robin)

Un voyage avec Beethoven au cinéma

Qu'est ce que c'est ?

Un film documentaire qui suit le pianiste Leif Ove Andsnes en concert avec le Mahler Chamber Orchestra. Ensemble ils parcourent 27 pays, 108 villes et jouent principalement des oeuvres de Beethoven.

Pourquoi y aller ?

Pour se plonger dans les coulisses des concerts, mieux appréhender l’oeuvre de Beethoven, son interprétation, comprendre la vie de pianiste… Le tout chargé de rencontres avec des musiciens, des musicologues, des critiques qui servent ce film réalisé par le Britannique Phil Grabsky.

informations pratiques :

Concerto - Un voyage avec Beethoven

Sortie en France le 1er mars 2017

Durée : 1h33

Séances au cinéma le Majestic Passy

18 rue de Passy, Paris 16e

Samedi 11 mars à 10h45 - Dimanche 12 mars à 11h

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Autour de Napoléon, à Versailles

Qu'est-ce que c'est ?

Menés par François-Xavier Roth, l’ensemble Les Siècles et le Choeur de la Radio Flamande interprètent deux pièces d’Etienne-Nicolas Méhul (l’ouverture des Amazones et La Chasse du jeune Henri), la messe du sacre de Napoléon Ier, longtemps attribuée à Méhul mais née de la main de Franz Xaver Kleinheinz, et la Symphonie n°5 de Ludwig van Beethoven.

Pourquoi y aller ?

Il y a quelques mois, la musicologue Rita Steblin découvrait que la Messe du Sacre de Napoléon - qui ne fut d’ailleurs jamais jouée pour l’Empereur - n’était pas de Méhul, comme on le croyait, mais du compositeur autrichien Kleinheinz. Articulé autour de cette redécouverte, le programme du concert proposé par les Siècles explore la musique de l’époque napoléonienne, et l’articulation musicale entre Vienne (Beethoven / Kleinheinz) et Paris (Méhul).

Informations pratiques :

Samedi 11 mars - 19h, Chapelle Royale de Versailles

Méhul, Les Amazones (ouverture), La Chasse du Jeune Henri

Franz Xaver Kleinheinz, Messe du Sacre de Napoléon

Beethoven, Symphonie n°5

Ensemble Les Siècles (direction François-Xavier Roth), Choeur de la Radio Flamande

Tarifs : de 30 à 130 euros

(Recommandé par Guillaume Decalf)

Ballet du Capitole Dawson / Forsythe / Godani

Qu'est-ce que c'est ?

A Million Kisses to My Skin de David Dawson, The Vertiginous Thrill of Exactitude de William Forsythe et A.U.R.A (Anarchist Unit Related to Art) de Jacopo Godani, trois oeuvres chorégraphiques interprétées par le Ballet du Capitole à Toulouse.

Pourquoi y aller ?

Pour admirer ces trois créations qui célèbrent la maîtrise du corps et la virtuosité technique. Sur du Bach, Dawson allonge les corps et exagère le mouvement avec une chorégraphie virevoltante. Forsythe, lui, explore le vocabulaire académique du ballet, à grands coups de pointes, de tutus et de pirouettes, tandis que Godani tord les codes du classique avec une oeuvre magnétique, pleine de tension.

Informations pratiques :

Dawson / Forsythe / Godani par le Ballet du Capitole

Samedi 11 mars à 20h et Dimanche 12 mars à 15h

Halle aux Grains

Prix de 7€ à 45€.