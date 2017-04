Sortez classique : guide des sorties et concerts le week-end du samedi 29 et dimanche 30 avril

Ce week-end se tient le salon de la musique, Musicora, dans la grande halle de La Villette !

Alcione à l’Opéra Comique

Qu’est-ce que c’est ?

Composé en 1706 par Marin Marais, Alcione est LA dernière grande tragédie en musique du règne de Louis XIV. Le prologue ne chante plus la gloire du roi, comme dans les oeuvres de Lully, mais l’argument est dans la pure tradition baroque, mythologique. Alcione, fille d’Eole, aime Céix, roi de Trachines, qui s'apprête à épouser. Mais trois personnages - Pelée, Phorbas et Ismène - refusent cette union…

Pourquoi y aller ?

Chef-d’oeuvre baroque, Alcione est une pièce musicale exceptionnelle, à l’image de sa fameuse scène de Tempête (à écouter encore et encore). Surtout, l’oeuvre est ici servie par les interprètes les mieux à même de la sublimer, à commencer par l’immense Jordi Savall à la tête de son Concert des Nations, mais sans oublier Lea Desandre (Révélation artiste lyrique des Victoires de la musique classique 2017), Cyril Auvity, ou encore Marc Mauillon…

Informations pratiques :

Alcione, tragédie lyrique en cinq actes de Marin Marais

Dimanche 30 avril à 15h à l’Opéra Comique

Mise en scène de Louise Moaty

Choeur et Orchestre du Concert des Nations dirigés par Jordi Savall

Avec Lea Desandre, Cyril Auvity, Marc Mauillon, Lisandro Adabie...

Durée : 3h, entracte compris

Tarifs : de 6 à 135 euros

(Recommandé par Guillaume Decalf)

Happy (birth)day John Adams !

Qu’est-ce que c’est ?

Dernière soirée consacrée à la célébration des 70 ans de John Adams organisée cette saison par l’Auditorium - Orchestre national de Lyon. Au programme, deux pièces orchestrales du compositeur américain dont Harmonielehre, oeuvre fondamentale de l’écriture d’Adams. Cerise sur le gâteau, la violoniste Hilary Hahn, l’une des plus extraordinaires au monde, jouera le Concerto en ré majeur de Tchaïkovski, le tout sous la baguette de Maestro Leonard Slatkin.

Pourquoi y aller ?

Parce qu’il faut à la fois célébrer la musique de nos aînés, la chérir et la sublimer avec les formidables interprètes actuels - à ce jeu, quelle meilleure combinaison qu’Hilary Hahn et Tchaïkovski - et surtout il faut s’intéresser, écouter et ouvrir son horizon avec la musique de notre temps. John Adams est vivant, sa musique est vitale.

Informations pratiques :

Happy (birth)day John Adams !

John Adams, The Chairman Dances, foxtrot pour orchestre et Harmonielehre

Piotr Ilyitch Tchaïkovski, Concerto pour violon en ré majeur, op.35

Hilary Hahn, violon

Orchestre national de Lyon

Leonard Slatkin, direction

Samedi 29 avril à 18h

Grande salle de l’Auditorium de Lyon

Tarifs de 16€ à 48€

(Recommandé par Victor Tribot Laspière)

Wozzeck à l’Opéra de Paris

Qu’est-ce que c’est ?

Wozzeck, opéra en trois actes d’Alban Berg (créé à Berlin en 1925), dirigé par Michael Schønwandt dans une mise en scène de Christoph Marthaler et Joachim Rathke, à l’Opéra de Paris (Bastille).

Pourquoi y aller ?

Pour l’intensité, la virtuosité musicale et la modernité de cet opéra très sombre, qui ne peut laisser indifférent. Son histoire est inspirée d’un fait divers réel, un soldat qui, en 1821, a assassiné sa maîtresse par jalousie. La mise en scène, constituée d’un décor unique, plonge remarquablement le spectateur dans la violence du propos de Berg.

Informations pratiques :

Wozzeck d’Alban Berg

Direction musicale : Michael Schønwandt

Mise en scène : Christoph Marthaler et Joachim Rathke

Avec Johannes Martin Kränzle dans le rôle de Wozzeck

Le samedi 29 avril à l’Opéra de Paris à 19h30

De 50€ à 150€

(Recommandé par Sofia Anastasio)