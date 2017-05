Sortez classique : guide des sorties et concerts le week-end du samedi 27 et dimanche 28 mai

Le violoncelliste Edgar Moreau à Marseille

Qu’est-ce que c’est ?

Un récital d’Edgar Moreau, jeune violoncelliste prodige de 23 ans (il remporte le prix du jeune soliste au Concours Rostropovitch en 2009) dans la salle de concert marseillaise : Musicatreize.

Pourquoi y aller ?

Pour admirer le talent et la sonorité exceptionnelle d’Edgar Moreau et pour son programme alléchant : Bach (Suite n°1), une sonate de Ligeti et une sonate de Kodaly.

Informations pratiques :

Edgar Moreau à Marseille

Salle de concert Musicatreize

53, rue Grignan à Marseille

Samedi 27 mai à 20h

Tarif : à partir de 8€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

One of a Kind, ballet de Jiri Kylian à l’Opéra de Lyon

Qu’est ce que c’est ?

Ballet en trois actes de Jiri Kylian, dans un décor conçu par l’architecte japonais Atsushi Kitagawara et sur une partition de Brett Dean.

Pourquoi y aller ?

Créée pour commémorer le 150e anniversaire de la Constitution du royaume des Pays-Bas, cette oeuvre, dont le titre peut se traduire par “Unique en son genre”, est une véritable ode à la liberté. Avec ce ballet, Kiri Jilian explique avoir voulu célébrer l’individualité des danseurs, qui sont ainsi tous considérés comme des solistes sur scène.

Informations pratiques :

One of a Kind, Jiri Kylian

Ballet de l’Opéra de Lyon

Opéra de Lyon

Samedi 27 mai à 20h

Dimanche 28 mai à 16h

De 10€ à 38€

(Recommandé par Sofia Anastasio)

Florilège Vocal de Tours

Qu’est ce que c’est ?

Un festival international de chant choral, créé en 1962 à Tours, en présence d’André Malraux et Francis Poulenc. Réunissant des choeurs du monde entier, ce concours annuel permet de décerner, entre autres récompenses, le prestigieux Grand prix de la ville de Tours.

Pourquoi y aller ?

Pour y entendre des voix des quatre coins du monde, des programmes variés (du répertoire de la Renaissance aux chants traditionnels, en passant par de la musique sacrée), profiter de l’effervescence du concours et de l’énergie transmise par les choeurs.

Informations pratiques :

Florilège Vocal de Tours

Du vendredi 26 au dimanche 28 mai

Grand Théâtre de Tours (concours international et concerts)

Eglise Saint-Julien de Tours (concours Renaissance)

Tarifs : entre 5 et 12€ pour une soirée, et entre 15 et 25€ pour une formule 3 jours

(Recommandé par Nathalie Moller)

Le Trio Wanderer à l’Opéra de Montpellier

Qu’est ce que c’est ?

Un concert de musique de chambre du Trio Wanderer (Vincent Coq au piano, Jean-Marc Phillips-Varjabédian au violon et Raphaël Pidoux au violoncelle), trois anciens du Conservatoire de Paris, aujourd’hui programmés dans les plus grandes salles du monde.

Pourquoi y aller ?

Pour se plonger dans le genre du trio avec piano et son alliage délicat de timbres, autour d’un programme qui rend hommage aux grands compositeurs du genre : le Trio élégiaque de Rachmaninov, le trio Dumky de Dvořák et le trio opus 100 de Schubert (rendu célèbre par le film Barry Lyndon).

Informations pratiques :

Le Trio Wanderer à Montpellier

Opéra Berlioz / Le Corum

Esplanade Charles de Gaulle à Montpellier

Samedi 27 mai à 19h

Tarif : de 7,50 à 20€

(Recommandé par Alice Boccara)

Thomas Enhco et la Maîtrise de Radio France, à la Maison de la radio

Qu’est-ce que c’est ?

Samedi 27 mai à 20h, Thomas Enhco accompagne la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin, et propose des improvisations entre les pièces chorales. Au programme : quatuor pour choeur et piano de Brahms, Les Chansons des roses de Morten Lauridsen et la Cantate Figure humaine de Poulenc.

Pourquoi y aller ?

Pour la rencontre pleine de promesses entre le jeune pianiste éclectique Thomas Enhco et l'excellente Maîtrise de Radio France ! A chemin entre le classique et le jazz, Thomas Enhco a la belle et lourde responsabilité de lier par ses improvisations Brahms, Lauridsen et Poulenc… Quel beau pari !

Informations pratiques :

Concert Poulenc / Lauridsen / Brahms

Samedi 27 mai à 20h à l’auditorium de la Maison de la Radio

Thomas Enhco et la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Tarif unique : 20 euros

(Recommandé par Guillaume Decalf)