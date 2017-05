Sortez classique : guide des sorties et concerts le week-end du samedi 20 et dimanche 21 mai

Nuit européenne des Musées : Une nuit au planétarium du Palais de la Découverte

Qu’est ce que c’est ?

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, et pour célébrer ses 80 ans, le Palais de la Découverte à Paris nous invite à découvrir son planétarium de nuit, et d’admirer les étoiles au son du piano.

Pourquoi y aller ?

Pour le programme extrêmement séduisant et poétique que nous propose le Palais de la Découverte avec un concert-lecture Du piano aux étoiles donné par l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, suivi d’une séance de planétarium Piano stellaire et accompagné ensuite d’une performance audiovisuelle “générée par l’activité cérébrale de 10 visiteurs, enregistrée en direct”.

Informations pratiques :

La nuit des musées au planétarium du Palais de la Découverte à Paris

A partir de 18h le samedi

Gratuit

(Recommandé par Sofia Anastasio)

Jean Rondeau et l’Orchestre National de Lille à Lyon

Qu’est-ce que c’est ?

Les Lillois descendent à Lyon. L’Orchestre National de Lille dirigé par Michał Nesterowicz donne un concert à l'Auditorium de Lyon accompagné par le claveciniste Jean Rondeau. Au programme : Górecki, Poulenc et Sibelius.

Pourquoi y aller ?

Pour le répertoire très varié allant du contemporain au pur style romantique. Et pour le premier concert de Jean Rondeau à dans cette salle lyonnaise.

Informations pratiques :

L’ONL à l’Auditorium de Lyon

Samedi 20 mai à 18h

Tarif : à partir de 1€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Nelson Freire au Festival de l’Epau (Sarthe)

Qu’est-ce que c’est ?

Le grand pianiste Nelson Freire donne un récital à Yvre-l’Evêque dans le cadre du Festival de l’Epau (du 16 au 23 mai dans la Sarthe). Au programme, des transcriptions de Bach, Fantaisie op.17 de Schumann, Prelúdio da bachiana brasileira n°4 de Villa-Lobos et sonate op.58 de Chopin.

Pourquoi y aller ?

Pour l’immense Nelson Freire, tout d’abord. Il est l’un des plus grands pianistes de notre temps, et un grand spécialiste de la musique brésilienne, son pays natal. Et ça tombe bien, puisqu’on trouve justement dans le programme joué dans le cadre privilégié de la très belle Abbaye de L’Epau, lieu Festival de l’Epau, le compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos.

Informations pratiques :

Récital de Nelson Freire : Bach, Schumann, Chopin, Villa-Lobos

Abbaye de l’Epau (Route de Changé, Yvre-l’Evêque)

Vendredi 19 mai à 20h30

Tarifs : 18 ou 26 euros

(Recommandé par Guillaume Decalf)

Lucia di Lammermoor au théâtre du Capitole de Toulouse

Qu’est-ce que c’est ?

Opéra en trois actes de Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor a rendu son compositeur célèbre en préfigurant le romantisme italien de Verdi. Lucia refuse d’épouser Arturo, prétendant présenté par son frère Enrico afin de sauver la famille de la faillite. Manipulée par Enrico, Lucia sombre dans la folie et tue son nouveau mari le soir des noces.

Pourquoi y aller ?

Opéra hors norme qui en son temps proposait un renouveau du bel canto, Lucia ne laissera personne de marbre. La puissance de la célèbre scène de la folie vaut à elle seule le déplacement. Un sommet du romantisme mis en scène par Nicolas Joel et dirigé par Maurizio Benini.

Informations pratiques :

Lucia di Lammermoor

Opéra en trois actes de Gaetano Donizetti

Théâtre du Capitole de Toulouse

Maurizio Benini, direction musicale

Nicolas Joel, mise en scène

Nadine Koutcher, Lucia

Sergey Romanovsky, Edgardo

Vitaly Bilyy, Enrico

Orchestre national du Capitole

Choeur du Capitole

Dimanche 21 mai à 15h

De 14,35€ à 109€

(Recommandé par Victor Tribot-Laspière)