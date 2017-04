Sortez classique : guide des sorties et concerts le week-end du 8 et 9 avril

Yo-Yo Ma et Kathryn Stott à Bordeaux

Qu’est-ce que c’est ?

Un récital avec le violoncelliste star Yo-Yo Ma et la pianiste britannique Kathryn Stott à l’auditorium de Bordeaux. Au programme : des pièces que les deux musiciens affectionnent particulièrement.

Pourquoi y aller ?

Pour le talent de ces deux artistes largement reconnus dans le monde. Et leur joli programme, très varié, qui passe de Bach à César Franck en passant par Debussy, Sibelius ou Stefano Sollima.

_Informations pratiques :

_Récital Yo-Yo Ma et Kathryn Stott

Auditorium de Bordeaux

Dimanche 9 avril à 20h

Tarifs : de 22€ à 82€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Orgue avec orchestre à l’auditorium de Radio France

Qu’est ce que c’est ?

Thomas Ospital et l’Orchestre Philharmonique de Radio France interprètent des œuvres de cinq compositeurs qui ont signé des partitions pour orgue et orchestre.

Pourquoi y aller ?

Pour le séduisant et très joyeux programme de cette soirée, qui propose, entre autres, Hoe Down d’Aaron Copland, Variations on America pour orgue de Charles Ives et des improvisations de Thomas Ospital sur I got Rythm de George Gerswhin.

Informations pratiques :

Thomas Ospital et l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Benjamin Ellin

Auditorium de la Maison de la Radio à Paris

Samedi 8 avril à 20h

Tarif : 20€

(Recommandé par Sofia)

L’Ombre de Venceslao à Toulouse

Qu’est ce que c’est ?

Opéra commandé par le Centre Français de Promotion Lyrique et créé à Rennes en octobre dernier, L’Ombre de Venceslao narre les tribulations de Venceslao à travers la pampa argentine, en compagnie de sa maîtresse, de son perroquet, et de son cheval.

Pourquoi y aller ?

L’ombre de Venceslao est le résultat de l’association de neuf maisons d’opéra, et de l’union de deux artistes argentins, le compositeur Martin Matalon et le metteur en scène Jorge Lavelli, également librettiste. Le tout forme une oeuvre contemporaine d’une grande richesse, entre tango et évocation musicale du tango, de la pampa à la jungle des villes.

Informations pratiques :

L’ombre de Venceslao, musique de Martin Matalon sur un livret de Jorge Lavelli

Dimanche 9 avril à 15h au Théâtre du Capitole de Toulouse

Orchestre national du Capitole sous la direction d’Ernest Martinez Izquierdo

Avec Thibault Desplantes, Ziad Nehme, Germain Nayl…

Tarifs : de 11,75 à 65 euros

A noter : l’opéra sera également retransmis sur France Musique mercredi 10 mai à 20h.

(Recommandé par Guillaume Decalf)

L’Amérique ! West Side Story à Dijon

Qu’est-ce que c’est ?

Dernier concert de la saison pour l’ensemble Les Dissonances et David Grimal dans le cadre de leur résidence à l’Opéra de Dijon. L’orchestre sans chef célèbre l’Amérique à travers les incontournables danses symphoniques de West Side Story de Bernstein et avec le fameux Concerto pour orchestre de Bartók.

Pourquoi y aller ?

Tout d’abord parce qu’il faut aller écouter le formidable ensemble Les Dissonances créé par David Grimal. Un orchestre qui joue sans chef et qui fait des merveilles. Et puis parce que quel programme ! La chaleur rythmée du chef d’oeuvre de Bernstein et la puissance nostalgique de Bartok, immigré fraîchement débarqué aux Etats-Unis. Y aller les yeux fermés.

Informations pratiques :

L’Amérique ! West Side Story

Bernstein, Bartók

Les Dissonances & David Grimal

Alto, David Gaillard

Opéra de Dijon

Samedi 8 avril à 20h

Tarifs de 5,50€ à 44€

(Recommandé par Victor Tribot Laspière)