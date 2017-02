Sonya Yoncheva ne veut plus chanter le rôle de Tatiana dans Eugène Onéguine

Après avoir annulé Manon à Monte Carlo fin janvier, Sonya Yoncheva ne sera pas non plus présente dans la production d’Eugène Onéguine de Tchaïkovski à l’Opéra Bastille en juin 2017. Cette fois ce ne sont pas des raisons médicales que la soprano invoque, mais le rôle de Tatiana qu'elle devait interpréter et qui « ne lui convient artistiquement plus. » Dans un communiqué diffusé par l’Opéra national de Paris, la chanteuse indique que ce rôle ne lui correspond plus, « tant sur le plan du caractère du personnage que de son écriture musicale. » Ainsi, elle renonce à ce rôle « dans toutes les futures productions d’Eugène Onéguine de Piotr Ilyitch Tchaikovski ». Sonya Yoncheva l’avait chanté pour la première fois en décembre 2016 au Deutsche Oper de Berlin, aux côtés de Benjamin Bernheim.

Après l’épisode Jonas Kaufmann, qui a signé un retour triomphant à l’Opéra de Paris avec Lohengrin, ce sont donc de nouvelles turbulences qui bousculent la programmation de l’institution parisienne. En mai Tatiana sera interprétée, comme prévu, par Anna Netrebko, puis c’est l’australienne Nicole Car qui remplacera Sonya Yoncheva au mois de juin. La soprano bulgare retrouvera la scène de Bastille en octobre dans le très attendu Don Carlos.