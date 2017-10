Six jeunes ensembles de musique ancienne rejoignent le programme eeemerging

Les huit co-organisateurs d’eeemerging ont sélectionné 6 ensembles émergents de musique ancienne qui seront soutenus par le programme à partir de 2018.

Ils ont reçu 72 candidatures et à l’issue d’auditions organisées en septembre 2017, quatre ensembles ont été retenus : Improviso, Cantoria, El Gran Teatro del Mundo et Le voci delle grazie.

Deux autres ensembles rejoignent directement la sélection : Rumorum, lauréat du prix eeemerging de l’International Young Artist Competition à York et L’ Apothéose, lauréat de la Göttingen Hanfel Competition.

Le programme eeemerging a pour objectif d’aider les jeunes ensembles européens de musique ancienne à s’insérer sur le marché du travail. Lancé en 2014 par le Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay, il est organisé avec sept autres institutions européennes : Ghislieri Musica de Pavie (Italie), l’Université nationale de musique de Bucarest (Roumanie), le Festival international Haendel de Göttigenn (Allemagne), Ars Ramovš à Ljubljana (Slovénie), le Centre national de musique ancienne de York (Angleterre), le Centre de musique ancienne de Riga (Lettonie) et Ozango Productions à Strasbourg.

Les musiciens qui en font partie bénéficient ainsi de résidences chez les organisateurs et suivent des formations de diffusion, de communication, d’administration et de mise en scène. Ils se produisent également en concert avec les partenaires du programme. Le cursus dure trois ans et le passage à l’année suivante est sélectif.