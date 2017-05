Six français sélectionnés pour les épreuves finales du Concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon

Berlin, Montréal, Pékin, puis Besançon … Depuis le 27 avril, les auditions se sont succédé partout dans le monde, dans le cadre du Concours international de jeunes chefs d’orchestres de Besançon. Pour écouter les différents candidats, les membres du jury, Catehrine Larsen-Maguire et Jorge Rotter, accompagnés des pianistes Thomas Palmer et Christophe Manien et du directeur du Festival Jean-Michel Mathé ont parcouru plus de 30 000 km en 19 jours, indique un communiqué. Pendant 10 minutes les jeunes chefs devaient diriger les deux pianistes sur des extraits de la Symphonie n°1 de Beethoven et de Roméo et Juliette de Berlioz.

Sur 270 candidats inscrits, 255 se sont présentés aux épreuves et à l’issue des délibérations, 20 ont été retenus pour les épreuves finales qui se tiendront du 11 au 16 septembre dans le cadre du Festival de musique de Besançon Franche-Comté.

Dans la liste figurent 10 nationalités et 6 candidats français : Marc Hajjar (33 ans), Jordan Gudefin (28 ans), Victor Jacob (26 ans), Gabriel Philippot (29 ans), Maxime Pitois (29 ans) et Chloé Vansoeterstede (28 ans).

Durant les épreuves organisées à Besançon, environ 370 élèves venant de 9 établissements scolaires de la région, ont assisté au passage de quelques candidats.