Six candidats présélectionnés pour le poste de directeur de l’Opéra de Rouen Normandie

Qui pour succéder à Frédéric Roels ? Depuis le mois d’octobre, l’Opéra de Rouen Normandie est en quête de son prochain directeur. Un appel à candidature a été lancé et 51 personnes ont manifesté leur intérêt pour le poste, en présentant divers projets. Le vendredi 6 janvier, un jury présidé par Catherine Morin Desailly, présidente de l’Opéra, et composé des membres de la Région Normandie, de l’Etat, des représentants de la Direction régionale des affaires culturelles, du ministère de la Culture et de la ville de Rouen, s’est réuni et a présélectionné six candidats, trois femmes et trois hommes, dont voici les noms, par ordre alphabétique : Emilie Delorme directrice de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence, Loïc Lachenal délégué général de la Chambre professionnelle des directions d'Opéra, Bruno Messina, directeur de l'Agence iséroise de diffusion artistique et du Festival Berlioz, Bénédicte Clermont, Administratrice Déléguée du Théâtre du Vieux-Colombier, Alice Orange, directrice du Festival de Sablé, et Christian Schirm directeur artistique de l'Académie de l'Opéra de Paris.

Tous doivent désormais présenter un projet culturel et artistique complet, en vue du choix final qui devrait être dévoilé en mars.