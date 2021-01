Sir Simon Rattle en route pour Munich

A Londres depuis trois ans, Sir Simon Rattle rejoint l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise. Il succèdera à Mariss Jansons, disparu il y a près d'un an.

Sir Simon Rattle devient le nouveau chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise à compter de la saison 2023. L'annonce a été officialisée lundi 11 janvier. Directeur musical du London Symphony Orchestra depuis 2017, il succède à Mariss Jansons, décédé de façon inattendue il y a un peu plus d'un an.

Un chef anglais attendu en Allemagne

L'Orchestre de la radio bavaroise a officialisé la nomination. Simon Rattle, qui fêtera son 66e anniversaire le 19 janvier, pourra terminer son contrat, qui court jusqu'en 2022, auprès du London Symphony Orchestra.

La situation de l'orchestre symphonique de Londres devient clairement difficile, bloqué par les conditions sanitaires liées à la pandémie de Coronavirus et par la mise en place du Brexit. Rattle, qui vit avec sa famille à Berlin, deviendrait le sixième chef d'orchestre du «Münchner», fondé en 1949 par Eugen Jochum.

Il est également chef invité permanent de l'Orchestre philharmonique de Vienne, a été invité à plusieurs reprises à l'Opéra national de Vienne et au Festival de Salzbourg, a occupé plusieurs postes de direction tels que le City of Birmingham Symphony Orchestra (1990-1998) et avec le Berliner Philharmoniker (2002-2018).