Sheku Kanneh-Mason, le violoncelliste du mariage royal, devient numéro 1 des ventes

Ce n'est pas tous les jours que le Concerto n°1 pour violoncelle de Chostakovitch se hisse à la première place des ventes de disques aux Etats-Unis. L'exploit a été réalisé ce dimanche 20 mai par Sheku Kanneh-Mason, jeune violoncelliste britannique de 19 ans. Son dernier album, Inspiration, comprenant des pièces de Saint-Saëns, d'Offenbach et surtout de Chostakovitch, était l'album le plus vendu à cette date sur Itunes aux Etats-Unis, tous styles de musique confondus. C'est-à-dire devant la pop de Taylor Swift ou le rap de Cardi B.

Cette incroyable performance est due à la prestation très remarquée de Sheku Kanneh-Mason lors du mariage royal entre le Prince Harry et Meghan Markle, samedi 19 mai. Les noces ont été suivies par des millions de téléspectateurs dans le monde entier et ils ont été charmés par ses interprétations de Fauré, Schubert et Paradis. Les mélomanes américains ou les fans absolus de la famille royale britanniques se sont rués sur son dernier disque, sorti en janvier 2018, afin de prolonger l'émotion que le jeune violoncelliste a suscité depuis la chapelle Saint-George à Windsor.

En France aussi, sa prestation a été remarquée puisque son disque se classe à la 62e position des ventes sur Itunes. Sheku Kanneh-Mason, vainqueur du prix du jeune musicien de l'année organisé par la BBC en 2016, réussit également à se placer dans le Top 100 du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, du Canada, de l'Espagne, de l'Australie et du Brésil.