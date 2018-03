Seiji Ozawa hospitalisé pour un problème cardiaque

Le chef d'orchestre Seiji Ozawa souffre de problèmes cardiaques. Son entourage a annoncé que le musicien japonais, 82 ans, a été hospitalisé à Tokyo à la suite d'une sténose valvulaire aortique. Il devra recevoir un traitement et une rééducation qui durera un mois. L'ancien directeur musical de l'Orchestre symphonique de Boston et de l'Opéra d'Etat de Vienne a déjà souffert d'un cancer de l’œsophage et a subi de nombreuses interventions chirurgicales ces 8 dernières années. Ozawa avait totalement récupéré et avait repris la direction par la suite.

Son problème cardiaque nécessite la réparation ou le remplacement de sa valve aortique, qui dysfonctionne et empêche le sang de correctement circuler. Une intervention chirurgicale courante et généralement peu invasive.

Seiji Ozawa a débuté sa carrière en France où il a remporté le premier prix du Concours de Besançon en 1959. Il a dirigé de très nombreux orchestres à travers le monde. Il a également fondé le Tokyo Opera Nomori, la première compagnie lyrique du Japon.