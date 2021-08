Saxophone depuis l'espace, concert de Woodkid : passage de relais en fanfare pour les JO de Paris 2024

Thomas Pesquet a joué La Marseillaise au saxophone depuis la Station spatiale internationale. Puis a résonné une composition de l'artiste Woodkid, avec la collaboration des formations musicales de Radio France. Revivez ces moments en images.

Quelques notes de saxophone venues de l'espace, du BMX sur les toits de Paris et du breakdance sur la place du Trocadéro : le passage de relais olympique entre Tokyo et Paris s'est fait en fanfare ce dimanche. D'abord avec l'hymne national réorchestré, sur des images du Stade de France, du square du Vert Galant au bout d'une île de la Seine... et comme invité surprise Thomas Pesquet. L'astronaute a en effet sorti son saxophone depuis la Station spatiale internationale (ISS) pour jouer les dernières notes de La Marseillaise :

Woodkid et les formations musicales de Radio France

Puis a résonné une bande son originale explosive intitulée Prologue, composée par l'artiste électro Woodkid, l'Orchestre National de France ainsi que la Maîtrise de Radio France, le temps d'un clip avec une rideuse BMX arpentant les toits de Paris. Une vidéo pour le moins impressionnante :

Woodkid a également donné un concert au Trocadéro, dans une ambiance survoltée :

Petit contretemps, le drapeau géant qui devait être hissé en haut de la Tour Eiffel, comme étendard du passage de relais, n'a pas pu l'être en raison "d'aléas météo", et a été remplacé sur les écrans par un montage vidéo. En revanche, la patrouille de France a bien nappé ses fumées bleu, blanc, rouge autour de la Tour Eiffel. "See you in Paris", a lancé le président du CIO, Thomas Bach. Cent ans après les Jeux olympiques d'été de 1924, à Paris.