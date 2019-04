Saison musicale de Radio France 2019-2020, plongez au cœur du concert

Radio France vient de présenter le contenu de sa 6e saison musicale depuis l’inauguration de l’Auditorium de la Maison de la Radio, avec une promesse : celle de plonger toujours plus profond au cœur du concert. Il y a tout d’abord cet Auditorium, dont « l’acoustique est réputée dans le monde entier » dixit Michel Orier, directeur de la musique et de la création de Radio France, « le public est placé tout autour des musiciens et crée ce sentiment de proximité unique », puis il y a cette spécificité propre à la Maison de la Radio : l’intégralité des plus de 200 concerts programmés, sont produits en interne.

« Nous ne sommes pas des programmateurs qui achetons des concerts pour les diffuser, précise Michel Orier. Nous créons chaque programme grâce aux formations musicales de Radio France ». L’Orchestre national de France, dirigé par Emmanuel Krivine, poursuivra ce qui constitue son ADN, avec le grand répertoire symphonique. Une myriade de musiciens prestigieux se joindront à la phalange : Neeme Järvi, Gianandrea Noseda, Daniele Gatti, Riccardo Mutti, Martha Argerich, Renaud Capuçon ou Marie-Nicole Lemieux.

L’Orchestre philharmonique de Radio France, et son chef Mikko Franck, proposera un parcours au sein de la musique du XXe siècle : un hommage au groupe des Six, une virée avec les maîtres du minimalisme Philip Glass et John Adams. Le « Phihar » proposera également une photographie instantanée de la musique contemporaine avec une vingtaine de créations.

Du côté du Chœur et de la Maîtrise de Radio France, les directrices musicales respectives, Martina Batic et Sofi Jeannin, emmèneront le public dans cheminement allant de Schütz à Carl Orff. Radio France nous pouvait pas passer à côté du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Au programme des festivités, les incontournables symphonies mais aussi un focus sur l’œuvre du jeune compositeur, celui qui créa son premier concerto pour piano à l’âge de 13 ans.

L’accent sera mis sur la musique de chambre avec les six derniers quatuors donnés par le Quatuor Diotima, l’un des artistes en résidence la saison prochaine. François-Frédéric Guy supervisera des jeunes solistes pour donner une intégrale des sonates pour piano.

Parmi les autres artistes en résidence, la soprano et cheffe d’orchestre Barbara Hannigan, le chef d’orchestre Leonardo Garcia Alarcon, le baryton Matthias Goerne et l’organiste Karol Mossakowski. La Maison de la Radio poursuit également ses week-ends thématiques, dont un hommage à Michel Legrand et une immersion dans l’œuvre d’Arvo Pärt.

Enfin, le festival Présences, consacré à la musique contemporaine, s’appliquera à dresser le portrait du compositeur George Benjamin, mis à l’honneur de cette édition. La billetterie est ouverte depuis ce vendredi 12 avril au matin.