Sabine Devieilhe, Les Talens lyriques et Philippe Jaroussky nommés aux Grammy Awards

La National Academy of Recording Arts and Sciences a révélé la liste des Grammy Awards des artistes et enregistrements nommés en musique classique pour l’année 2019.

Parmi eux, dans la catégorie Meilleur solo instrumental, on retrouve, entre autres, la pianiste Yuja Wang, avec Simon Rattle et l’Orchestre Philharmonique de Berlin pour le Concerto pour piano numéro n°2 de Bartók, Joshua Bell et l’Academy of St. Martin in the Fields pour la Fantaisie écossaise de Max Bruch et le violoniste James Ehnes avec Ludovic Morlot et l’Orchestre symphonique de Seattle pour le Concerto pour violon d’Aaron Jay Kernis.

Pour la Meilleure performance orchestrale de l'année, s’opposent Manfred Honeck et l’Orchestre Symphonique de Pittsburg pour la Symphonie numéro n°3 de Beethoven et le Concerto pour cor numéro n°1 de Strauss, Thomas Dausgaard et l’Orchestre symphonique de Seattle pour les Symphonies n°3 et 4 de Nielsen, Michael Tilson Thomas et l’Orchestre symphonique de San Francisco pour les Symphonies 1 - 4 de Schumann et Andris Nelsons avec l’Orchestre symphonique de Boston pour les Symphonies n°4 et 11 de Chostakovitch.

Dans la catégorie Meilleur enregistrement d’opéra, est nommé celui d’Alceste de Lully par Les Talens Lyriques et le Chœur de Chambre de Namur, dirigés par Christophe Rousset.

Pour le Meilleur album vocal solo, Philippe Jaroussky est nommé avec l’ensemble Artaserse pour son album Haendel, face à Sabine Devieilhe avec François-Xavier Roth et Les Siècles, pour son disque Mirages avec Alexandre Tharaud, Marianne Crebassa et Jodie Devos.

Les noms des lauréats seront dévoilé au cours de la cérémonie qui se tiendra à Los Angeles le 10 février.