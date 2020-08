Russie : les théâtres du Bolchoï et du Mariinsky touchés par de nombreux cas de Covid-19

Selon un média russe, les deux plus grandes salles de Russie, le Bolchoï et le Mariinsky seraient touchés par de nombreux cas de Covid-19. Plusieurs danseurs seraient concernés et la totalité du ballet du Bolchoï a été mise en quarantaine.

Le théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg a repris ses activités le 23 juillet dernier, © Getty / Alexander Demianchuk