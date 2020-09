Roselyne Bachelot débloque une nouvelle aide aux artistes et techniciens du spectacle

Le ministère de la Culture, en partenariat avec Audiens, débloque un fonds d'urgence spécifique de solidarité pour les artistes et les techniciens du spectacle qui n'entraient dans aucun champ d'éligibilité des dispositifs aménagés dans le cadre de la crise sanitaire ou d'autres dispositifs.

Ce fonds d'urgence spécifique et temporaire est doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros. Il englobe quatre aides sociales distinctes, d'un montant forfaitaire unique de 1000 euros, pour les professionnels qui constituaient leurs droits au chômage des intermittents entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020, les intermittents en fin de droits entre le 1er décembre 2019 et le 29 février 2020, les artistes se produisant majoritairement à l'étranger dont les cinq dates ont été annulées et qui ne bénéficient d'aucune assurance chômage entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2020 et, enfin, pour les intermittents dont les droits au chômage n'ont pas repris à cause d'un contrat post maternité, d'adoption, ou d'arrêt maladie de longue durée.

Le dispositif est complété par une aide de 100 euros par cachet annulé, qui concerne les contrats et annulations compris entre le 1er mars et le 31 août 2020. Seuls cinq cachets pourront être remboursés pour les intermittents sous contrat, ou touchant les allocations chômage, durant cette période. Concernant les professionnels dont les droits n'étaient pas ouverts, tous leurs cachets pourront être reversés.

La gestion de ce fonds temporaire d'urgence est effectuée par Audiens. Toutes les demandes sont faisables depuis aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 2020 sur le site d'Audiens.