Roberto Alagna va interpréter Al Capone dans une comédie musicale

View this post on Instagram

Composée et écrite par @lalannejeanfelix , mise en scène par @philippehersen, « CAPONE ET LES INCORRUPTIBLES » - la comédie musicale - sera vraisemblablement le « spectacle événement » de l’année 2022 ! Je suis très heureux de faire partie de cette aventure artistique ... À suivre ! Composed and written by Jean-Felix Lalanne, staged by Philippe Hersen, « CAPONE AND THE UNTOUCHABLES » - the musical - is likely to be the major "entertainement event" of the year 2022! I am thrilled to be part of this artistical adventure ... Stay tuned! #RobertoAlagna #AlCapone #capone #incorruptibles #untouchables #ComédieMusicale #Show #Musical #Spectacle #Creation #Event #evenement