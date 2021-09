Riccardo Muti prolongé à la tête de l'orchestre de Chicago jusqu'en 2023

La direction de l'Orchestre symphonique de Chicago (CSO) a annoncé le mercredi 23 septembre que le contrat de son directeur musical actuel, Riccardo Muti, était prolongé jusqu’à la fin de la saison 2022-2023.

Riccardo Muti, qui a pris ses fonctions en 2010, est aujourd'hui le 10e chef d’orchestre de la formation. Il a accepté de prolonger d’un an son contrat pour donner certains des concerts qui avaient dû être annulés à cause du COVID.

Je suis très fier des musiciens de ce grand orchestre et heureux de rester en tant que directeur musical pour poursuivre notre grande collaboration artistique, déclare le maestro sur le site de l'orchestre,et pour travailler avec nos administrateurs, nos bénévoles et notre administration afin que la musique reste un élément important de notre communauté et une lueur d'espoir dans le monde entier