Riccardo Muti ne veut plus diriger à la Philharmonie de l’Elbe à Hambourg

Après Jonas Kaufmann en janvier 2019, c’est désormais Riccardo Muti qui s’attaque à l ‘acoustique de la Philharmonie de l’Elbe à Hambourg. Dans une interview accordée au journal allemand Die Welt, le chef d'orchestre italien réitère des critiques déjà formulées à l’encontre de la salle en 2017, année de son inauguration.

Jugeant sa qualité « médiocre », il déclare ne plus vouloir s’y produire, « je ne veux plus y perdre mon temps ». Le chef ajoute avoir retiré la salle, dont l’acoustique est signée Yasuhisa Toyota, de ses tournées avec l’Orchestre symphonique de Chicago et le Philharmonique de Vienne.

