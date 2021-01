Riccardo Muti apporte son soutien aux musiciens du Metropolitan Opera

Une semaine après l'initiative de Yannick Nézet-Seguin et de son compagnon Pierre Tourville d'apporter une contribution financière aux musiciens du Met à hauteur de 50 000 dollars, c'est au tour de Riccardo Muti d'apporter son soutien public.

C'est par le biais d'une lettre ouverte datée du 10 janvier et publiée le 12 janvier sur le compte Twitter et la page Facebook des musiciens du Metropolitan Opera de New York que Riccardo Muti a tenu à leur apporter son soutien face à la crise qu'ils traversent.

A travers cette lettre, Riccardo Muti exhorte les "citoyens concernés et supporters des Arts" à soutenir les musiciens et exprime "un profond chagrin" après l'annulation de la saison 2020-2021 de l'Institution et sa fermeture.

Il affirme également que "sans la musique et les musiciens qui la font vivre, la société civile est vouée à la pauvreté spirituelle et à la barbarie." Pour le chef d'orchestre, "le Met, son Orchestre, son équipe artistique et ses techniciens, sont un patrimoine de l'humanité". Il poursuit en déclarant que "le monde artistique ne peut pas croire que l'existence même d'un grand Orchestre comme celui du Met pourrait être en danger et serait même menacée de disparition".

Riccardo Muti va jusqu'à s'inclure dans la tragédie que vivent les musiciens du Met en demandant, en tant que "musicien, Directeur Musical du grand Chicago Symphony Orchestra, et citoyen du monde, de redonner aux musiciens du Met la dignité que nous méritons tous et l'espoir qu'ils pourront bientôt retourner partager leur art avec nous."

Il ajoute que "nous devons les supporter durant cette pandémie terrible et sans précédent" tout en prévenant que "la longue et glorieuse histoire du Met de son Orchestre ne peut pas se terminer par une catastrophe artistique. Le monde de l'Art, de la Culture, et de la Beauté ne le pardonnerais jamais !".

Selon Riccardo Muti, une telle disparition serait "pour les générations futures" un désastre dont "elles subiraient énormément les conséquences négatives."

Sans salaire depuis avril 2020 à cause de la crise du coronavirus, les musiciens du Metropolitan Opera sont en conflit avec la direction de l'Institution qui leur aurait proposé de diminuer leur salaire de 30 à 40% avec un gel salarial pendant cinq ans afin de pouvoir jouer et ainsi être payés.

Le Metropolitan Opera de New York a annoncé, le 23 septembre, l'annulation totale de la saison 2020-2021. Cette crise inédite est sans précédent pour l'institution créée il y a 138 ans, en 1883.