Reprise des spectacles : votre programme à partir du 15 décembre

Les salles de spectacle vont rouvrir leurs portes le 15 décembre. Une multitude de productions sont d'ores et déjà prévues.

Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son allocution télévisée du 24 novembre. Les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir leurs portes le 15 décembre en respectant strictement les consignes sanitaires et le couvre-feu.

Chaque salle doit condamner un fauteuil sur deux et terminer ses spectacles avant 21h. Le billet servira de justificatif en cas de déplacement à la sortie du spectacle après 21h. Les productions se renouvellent et seront nombreuses en cette période de fêtes.

Parmi elles, l'Opéra de Bordeaux lève le rideau avec La Sylphide. Nouvelle production de l'Opéra national de Bordeaux, le ballet sera interprété tous les jours jusqu'au 31 décembre. Plus à l'est, l'Opéra national de Lorraine rouvrira ses portes avec le Ballet royal de la Nuit. Sébastien Daucé, qui a ressuscité l'œuvre en 2015, dirigera son ensemble Correspondances tandis que Francesca Lattuada signe la mise en scène du ballet, programmé jusqu'au 22 décembre.

L'Opéra national de Lyon propose Béatrice et Benedict, opéra de Berlioz mis en scène par Damiano Micheletto et dirigé par Daniele Rustoni jusqu'au 1er janvier. L'Opéra National du Rhin devrait reprendre ses activités en public avec Hansel et Gretel d'Engelbert Humperdinck, une nouvelle production dirigée par Marko Letonja.

Au nord, l'Opéra de Lille rouvrira le 15 décembre avec un concert du Quatuor Van Kuijk, d'Alphonse Cemin, et de Victoire Bunel. Le lendemain, l'institution proposera une soirée consacrée à Mozart, interprété par les Solistes du Concert d'Astrée.

A Paris, l'Opéra accueillera également du public à partir du 15 décembre avec trois productions à l'Opéra Bastille : La Bayadère, La Traviata, et Carmen. le Palais Garnier accueillera le spectacle de l'Ecole de danse, les concerts de l'Académie et le récital de Julie Fuchs, programmé le 18 décembre.

le Théâtre des Champs Elysées rouvrira ses portes avec une soirée intitulée Happy Birthday Marielle Nordmann !. La célèbre harpiste fêtera ses 80 ans sur scène entourée de nombreux amis dont Patrice Fontanarosa, Gérard Causse ou encore Roland Pidoux. tous les fonds récoltés lors de cette soirée de gala seront reversés à « Coup de pouce humanitaire » et « Notes en Couleurs » et «Rêves d'orchestre ».

Tous les spectacles prévus à partir du 15 décembre ne pourront se dérouler que si les conditions sanitaires évoluent favorablement.