Réouverture des salles de concerts à partir du 2 juin en zone verte

Lors de son intervention pour détailler les modalités de la deuxième phase du déconfinement, le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré que les salles de spectacle, de concerts et les théâtres pourront rouvrir à partir du 2 juin dans les zones vertes.

Les musées, monuments, et salles de spectacle pourront rouvrir dès le 2 juin. Déclaration d'Edouard Philippe ce jeudi dans laquelle il a détaillé les dates et modalités de réouverture des lieux culturels, lors de la présentation de la "phase 2" du déconfinement.

Les musées et les monuments seront rouverts "à travers le territoire" à partir du 2 juin et le port du masque y sera obligatoire, a annoncé le Premier ministre. "Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres vont ouvrir à compter du 2 juin", a ajouté Edouard Philippe, en précisant que le port du masque sera obligatoire et que "les règles de distanciation physique devront y être respectées par une organisation spécifique des places assises, une gestion des flux conforme au protocole sanitaire".

En zone orange, dont l'Île-de-France et Paris, les salles de concert et spectacle devraient rouvrir le 22 juin.

Les cinémas pourront eux de nouveau accueillir du public partout sur le territoire à partir du 22 juin, a annoncé le Premier ministre. "Les exploitants de cinéma eux-mêmes voulaient que la réouverture soit nationale de façon à pouvoir organiser la programmation des salles", a précisé Edouard Philippe alors que certaines mesures de déconfinement sont différenciées entre les zones vertes et les zones oranges du territoire.

Les événements culturels et sportifs organisés dans l'espace public resteront eux "suspendu jusqu'au 21 juin au moins et dans toute la France", a-t-il poursuivi. Les discothèques, salles de jeux stade, hippodromes, "dont l'essence même est de rassembler les gens dans un esprit festif, resteront fermés au public jusqu'au 21 juin au moins".

Avec AFP