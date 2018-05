La réouverture de l’Opéra Bastille repoussée au 13 mai 2018

Les représentations de Parsifal prévues les 5 et 10 mai 2018, ainsi que celles de Roméo et Juliette des 2,3 et 4 mai sont annulées à l’Opéra Bastille. En cause, la rupture de câbles survenue le 23 avril sur une porte coupe-feu de la scène et l. Cet indicent technique avait déjà conduit à l’annulation de deux représentations de l’opéra de Wagner, la première, qui était prévue le 27 avril, ainsi que celle du 30 avril. Le ballet _Roméo et Juliett_e de Sacha Waltz, sur la musique de Berlioz, avait également été privé de deux soirées, les 26 et 28 avril. Il ne sera donc plus dansé, en raison des travaux nécessaires pour réparer cet accident, qui n'a fait fait aucun blessé mais qui aura empêché l'établissement de fonctionner pendant plus de deux semaines.

Dans un communiqué publié sur le site de l'institution, la Direction de l’établissement s’excuse auprès des spectateurs et fait part des modalités de remboursement ou d’échange de billets. Le public devrait être accueilli à nouveau le 13 mai à 14h avec Parsifal.