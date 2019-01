Rentrée 2019, les belles audiences de France Musique

Une audience au beau fixe en semaine…

France Musique réalise son meilleur score historique en audience cumulée avec 1 109 000 auditeurs, soit 2,0% d’A.C (+0,3 pt). La station gagne 178 000 auditeurs en un an et obtient son meilleur résultat en part d’audience avec 1,6% (source : Médiamétrie, novembre-décembre 2018).

La plupart des émissions enregistrent d’excellents résultats d’audience et notamment :

Musique Matin : Saskia de Ville rassemble 255 000 auditeurs entre 7h et 9h (+40 000 auditeurs en un an)

En pistes ! : Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier réunissent 353 000 auditeurs chaque jour entre 9h et 11h (+66 000 auditeurs un an)

Arabesques : l’émission de François-Xavier Szymczak de 14h à 16h progresse avec 269 000 auditeurs (+ 21 000 auditeurs en un an)

Banzzaï : la quotidienne de jazz de Nathalie Piolé séduit 188 000 auditeurs de 19h à 20h (+ 29 000 auditeurs en un an)

Source : Médiamétrie 126 000 / novembre – décembre 2018

...et aussi le week-end !

Les émissions du week-end affichent également de belles couleurs avec 1 million d'auditeurs, soit 1,9% en AC (+0,6 pt) et 2,0% de part d’audience.

Meilleure audience depuis 6 ans en Ile-de-France

Sur cette période, France Musique enregistre sur la cible Ile-de-France une audience cumulée de 1.8%, soit 183 000 auditeurs. C’est une progression de 0.7 point en un an (+68 000 auditeurs).

Sur Paris Intra Muros, France Musique atteint un très haut score avec 3.7% d’audience cumulée, + 2pts par rapport à l’an dernier. Source : Médiamétrie septembre-décembre 2018

Record d’audiences sur le numérique en décembre 2018

France Musique s’écoute et se regarde aussi sur le numérique.

Forte de sa riche offre, France Musique se place en tant que média de référence en musique classique sur le numérique :

- 2 sites : francemusique.fr et francemusique.com

- 1 application mobile

- 1 salle de concerts virtuelle

- 7 webradios

2 millions d’écoutes Live (Direct + 7 webradios) au classement des radios digitales, niveau monde (+28%en 1 an) – Source ACPM

1,3 million de visites sur tous les supports – Source ACPM

1,6 million de vidéos vues (X3 en un an) – Sources : Sites, Dailymotion, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram

1 million de Podcasts téléchargés – Sources estat

« Ces bons résultats nous indiquent que la belle dynamique, l’énergie de la chaîne et de toutes les équipes de France Musique portent leurs fruits, et sont ainsi reconnus et récompensés. C’est sa singularité qui est saluée, sa tonalité enjouée, partageuse, et gourmande. C’est aussi une offre plurielle, tous supports, connectée aux nouveaux usages et au plus près des innovations technologiques. Bref, plus que jamais, ces résultats nous obligent à tenir notre promesse : une offre éditoriale accessible et de qualité, dans le plaisir, la générosité et la proximité. Enfin, c’est sans doute la différence de France Musique qui s'entend et séduit : une programmation musicale sans publicité et un soin tout particulier apporté à la qualité du son. C'est après tout le cœur même de notre mission de service public. Un cœur vibrant ! »

Marc Voinchet, Directeur de France Musique