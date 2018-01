Rennes inaugure son nouvel espace de concert

« Il y aura un avant et un après ouverture du Couvent des Jacobins ». Lundi 8 janvier, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, a inauguré le nouveau centre des Congrès de Rennes Métropole situé dans l’ancien Couvent des Jacobins, un monument qui date du XIVe siècle. Sa restauration a nécessité quatre années de travaux.

Ce nouvel espace dispose d’un auditorium de 1 000 places, d’une salle modulable de 500 sièges, d’une nef de 400 sièges et de 25 salles de réunion rappelle France Bleu Armorique. Il constituera un nouveau lieu de répétition et de concert pour l’Orchestre symphonique de Bretagne et accueillera le public dès les mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2018 pour deux concerts inauguraux, avec la 9e Symphonie de Beethoven. D'autres événements, non musicaux, sont également programmés comme une exposition des collections de François Pinault ou encore des assises de la citoyenneté.

Invité de Musique Matin lundi 8 janvier avec Grant Llewellyn, directeur musical de l’Orchestre symphonique de Bretagne, Marc Feldman, son administrateur général a déclaré au micro de Saskia De Ville : « Une nouvelle salle va nous permettre de créer notre propre son ».