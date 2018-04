Rencontre avec des choristes d’un jour

Ils sont des centaines de milliers, en France, à pratiquer le chant choral en amateur, représentant près de 4% de la population selon le rapport « singing Europe » publié il y a quelques années. Samedi 7 avril, certains de ces amateurs - et beaucoup d’autres simplement curieux - étaient réunis à la Maison de la Radio pour préparer le concert participatif donné le lendemain, réunissant les deux derniers volets d’une trilogie imaginée par Julien Joubert autour du personnage de Thésée.

A l’occasion du week-end choral autour des 70 ans du Chœur de Radio France, deux ateliers étaient organisés : l’un à destination des enfants de 9 à 12 ans, pour chanter Le Minotaure, et l’autre pour adultes, afin de préparer Ariane. Ce dernier groupe, composé d’une cinquantaine de personnes de tout âge, majoritairement féminin, était accompagné par le chef de chœur Morgan Jourdain.

« Je suis là pour vous aider »

Sur la scène de l’auditorium de la Maison de la Radio, les choristes amateurs ont un peu plus de deux heures pour apprendre les deux chansons qu’ils interpréteront le lendemain en compagnie de la Maîtrise de Radio France et du compositeur d’Ariane, Julien Joubert, au piano.

La plupart ne savent pas lire la musique, la première étape pour Morgan Jourdain, après les échauffements, est donc de leur expliquer en quelques mots le fonctionnement de la partition, et de les aider à comprendre les temps. Mais le gros du travail passera avant tout par l’écoute, et la reproduction : « Allez, c’est très simple : écoutez, je vous chante le thème » les encourage le chef de chœur. Au fil de l’atelier, ils apprennent à chanter ensemble, à accentuer ici un « v », là un « c’est », et découvrent la joie de chanter sur scène.

« ça va être fun !»

Chanter dans l’auditorium de Radio France, c’est ce que je cherchais Nathalie en s’inscrivant l’atelier. Salariée de la RATP, elle se sait Alto grâce aux cours de chants pris il y a quelques années, mais n’a pour autant jamais appartenu à aucune chorale. Si elle tente cette expérience, c’est, dit-elle, « pour savoir ce que ça fait de chanter au milieu de 100 autres chanteurs de grand niveau (la Maîtrise de Radio France, ndlr) dans une salle magnifique (...) ça va être fun ! ».

De son côté, Véronique fait partie des quelques participants à l’atelier qui savent lire la musique. Professeure des écoles, elle est également flûtiste amateur et chante uniquement pour accompagner les enfants dans les ateliers de chants proposés à l’école. D’autres, comme Agnès, n’ont jamais pratiqué d’instrument, et saisissent l’opportunité de chanter avec des personnes qui, comme elle, n’y connaissent rien. Habituée à venir au concerts proposés à la Maison de la Radio avec ses enfants, elle a inscrit ces derniers à l’autre atelier autour du Minotaure.

Si la plupart des adultes qui participent à l’atelier ne pratiquent pas le chant choral le reste du temps, certains, comme Edouard, sont tentés de s’y mettre. Jeune retraité, il accompagne son épouse à l’atelier et fait partie des quelques hommes (neuf, sur les cinquante participants) venus s’aiguiser les cordes vocales. Curieux, il s’est inscrit pour « voir, et surtout entendre, ce que ça donne ». Il n’avait jamais chanté auparavant et se dit conquis, prêt à poursuivre l’expérience. Comme d’autres, il s’orientera peut-être bientôt vers l’une des 10 000 chorales répertoriées en France.

En attendant, adultes et enfants se retrouveront sur la scène de l’Auditorium de la Maison de la Radio dimanche 8 avril à 14h30 pour le concert participatif Le Minotaure et Ariane de Julien Joubert, diffusé ultérieurement sur France Musique. Plus d’informations sur le site Internet de la Maison de la Radio.

A ne pas manquer parmi les rendez-vous de ce week-end choral, le concert anniversaire des 70 ans du Choeur de Radio France, en direct vidéo samedi 7 avril à 20h, ainsi que la représentations des célèbres Carmina Burana de Carl Orff dimanche 8 avril à 18h.