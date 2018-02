Renaud Capuçon lance un nouvel ensemble musical

Enseignant depuis presque 4 ans à la Haute école de musique de Lausanne, Renaud Capuçon a décidé de se lancer dans un nouveau projet avec l’institution suisse. Le violoniste va sélectionner entre 11 et 20 élèves de l’école, afin de créer un nouvel orchestre à cordes, qu’il dirigera, les Lausanne Soloists. Les musiciens, issus de sa classe et de celles d’autres professeurs de l’HEMU seront sélectionnés sur concours, précise un communiqué. Ils seront amenés à faire des tournées, en Suisse et à l’étranger, dès février 2019. La première tournée sera consacrée à Bach et Tchaïkovski.

C’est la Fondation culturelle HEMU-CL qui assurera l’essentiel du financement de cette formation musicale.