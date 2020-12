Pour "sauver la culture", Renaud Capuçon joue dans un hypermarché

En pleine journée de mobilisation du monde de la Culture, Renaud Capuçon a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il joue dans un hypermarché de Chambéry.

Pour marquer son soutien à la journée de mobilisation du monde de la culture, marquée par de nombreuses manifestations partout en France, le violoniste Renaud Capuçon a décidé de jouer mardi 15 décembre dans un hypermarché Carrefour de Chambéry.

Entre deux caddies, sous deux panneaux "Bon Plan" et devant une rangée de livres de Barack Obama et Marc Lévy, le musicien a assuré une prestation, soutenue par l'enseigne, qui a duré huit minutes. Pour la relayer, Renaud Capuçon a simplement écrit sur son compte Twitter "Parce que la culture ne doit jamais s’arrêter... #sauverlaculture".

A cette occasion, le violoniste a interprété des pièces de Bach, La Méditation de Thaïs de Jules Massenet et La Mélodie à Orphée de Gluck.

Une façon originale de soutenir le monde de la Culture et de remplacer, plus que partiellement, le concert qu'il devait assurer avec l'Orchestre des Pays de Savoie le 15 décembre au soir dans sa ville natale, annulé pour cause de Covid-19.