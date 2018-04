Brahms, Kubrick et Chamayou : découvrez la nouvelle saison des concerts de Radio France

Michel Orier, directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France, l'annonce fièrement. Pour lui, ce qui fait la singularité de la programmation de concerts à la Maison de la Radio, c'est que tout est produit en interne, avec les musiciens des quatre formations musicales de Radio France. « Nous sommes entièrement producteurs de nos concerts et la question des programmes est au cœur de l'architecture de notre saison » déclare Michel Orier, au moment de présenter la future saison. Un résultat qui semble payer puisque la fréquentation est en constante hausse et l'âge moyen des spectateur a rajeuni de 5 ans chez les abonnés.

Cette nouvelle saison reprend les acquis des précédentes éditions en équilibrant célébration du patrimoine musical et création. Il y a tout d'abord ces temps forts consacrés à trois compositeurs : Brahms, Berlioz et Bernstein. L'Orchestre national de France et Emmanuel Krivine, son directeur musical, donneront l'intégrale des symphonies de Brahms.

Berlioz, dont on commémorera les 150 ans de sa disparition en 2019, sera mis à l'honneur avec de nombreuses partitions majeures comme L'Enfance du Christ, La Damnation de Faust, Harold en Italie et le Te Deum. Bernstein, lui qui aurait eu 100 ans en 2018, est célébré avec les danses symphoniques de West Side Story jouées par l'Orchestre philharmonique de Radio France et son chef Mikko Franck. Ce sera également l'occasion d'écouter On the town, sa Symphonie n°2 « The Age of Anxiety », Song Fest,Missa Brevis avec Lambert Wilson en récitant.

Lambert Wilson, qui est cette saison l'un des 6 artistes en résidence à la Maison de la Radio, interprétera le rôle de Bernstein dans The Unanswered Question, un concert-fiction retraçant un cycle de 6 conférences que le musicien avait donné à Harvard. Sont également associés à cette saison, la violoniste américaine Hilary Hahn, le compositeur Pascal Dusapin, le Quatuor Diotima qui donnera l'intégrale des quatuors de Bartók, le pianiste Bertrand Chamayou et l'organiste Thomas Ospital qui termine sa troisième saison de collaboration.

2018 sera également l'occasion de commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Notamment avec Shock Shell, A Requiem of War un opéra de Nicolas Lens sur des textes de Nick Cave et mis en scène par Sidi Larbi Cherkaoui et avec une soirée nommée Tombeau pour des millions de soldats avec le Concerto pour la main gauche de Ravel et une création de Philippe Hersant rendant hommage à deux musiciens qui vécurent dans les tranchées.

La Maison de la Radio fait son cinéma

La saison prochaine, Radio France étoffe son offre en lien avec le cinéma. Le compositeur de musique de films multi-oscarisé Alexandre Desplat prendra les rênes de l'Orchestre national de France pour jouer les bandes-originales de Valérian, Harry Potter, La forme de l'eau ou le Discours d'un roi.

Le cinéaste Bertrand Tavernier prendra possession de l'Auditorium de Radio France le temps d'un week-end pour proposer plusieurs concerts en lien avec le cinéma français. Autre monstre du cinéma, Stanley Kubrick aura également un week-end consacré aux compositeurs qu'il a utilisé dans ses films : Ligeti, Bartók, Purcell, Haendel, Bach et Schubert. Le 17 mars, l'Orchestre national de France et le Choeur de Radio France joueront la bande-originale de 2001, L'Odyssée de l'espace au Grand Rex à Paris.

Côté création, le festival Présences sera dédié au compositeur allemand Wolfgang Rihm, dont un vaste panorama de son oeuvre sera présenté. A noter, la place faite aux ensembles de musique baroque. Quatre d'entre eux sont programmés cette prochaine saison dont Correspondances de Sébastien Daucé, Il Pomo d'Oro, la Cappella Mediterranea de Leonardo García Alarcón et I Bollenti Spiriti, l'ensemble baroque de l'Opéra de Lyon dirigé par Stefano Montanari.

Enfin, l'Auditorium de Radio France accueillera deux prestigieuses compétitions internationales : le Concours de chefs d'orchestre Evgeny Svetlanov et les épreuves finales du Concours Long Thibaud Crespin, dédié cette année au violon.